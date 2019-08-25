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世羽賽／日本四單項創歷史闖決賽　日媒讚桃田表現幾乎完美

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▲▼ 世羽賽, 桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲ 桃田賢斗 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，25日將進行各單項最後決賽，其中日本隊在本屆表現相當亮眼，五單項中除了混雙，就有四項進入決賽，其中女雙永原和可那／松本麻佑、福島由紀／廣田彩花的對決，更是提前包辦了金銀牌。

男單部分由日本球王桃田賢斗要對上丹麥22歲小將安東森(Anders ANTONSEN)。桃田賢斗是去年世錦賽金牌，今年力拼衛冕而來，積分也以唯一破10萬分穩坐世界第一，本屆首輪打至4強賽全都是直落二，依序擊敗越南范高強、西班牙佩納爾弗（Luís Enrique PEÑALVER）、印度庫馬爾（PRANNOY H. S.）、大馬新星李梓嘉以及印度帕拉內斯（SAI PRANEETH B.），氣勢很旺。

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▼奧原希望。

▲▼ 印尼公開賽,奧原希望。（圖／CFP）

日本隊總教練朴柱奉提到，「桃田了解這個大賽的重要性。」日本媒體也稱讚，「桃田賢斗以幾乎完美的表現，一路晉級至決賽。」

女單則是奧原希望對上印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu），雙方曾在2017年世錦賽決賽交手，三局大戰後奧原希望驚險搶下勝利，辛度則是連續三年都進入決賽，前兩年都是銀牌，本屆也要力拼不要連三「銀」。

▼保木卓朗／小林優吾 。

▲▼ 世羽賽,保木卓朗／小林優吾 。（圖／CFP）

世界排名第13位的男雙組合保木卓朗／小林優吾，在8強擊敗大會第3種子的同袍嘉村健士／園田啟悟，4強再擊敗大陸雙塔李俊慧／劉雨辰，堪稱大黑馬闖進決賽，將要對上世界第二的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）。

日本在女雙項目的表現一直都很穩健，本屆世錦賽更是毫無懸念，決賽將由世界第一、也是上屆世錦賽金牌的永原和可那／松本麻佑，對上世界第3的福島由紀／廣田彩花，不過無論永原和可那／松本麻佑是否能夠衛冕，日本都提前包辦金銀牌。

而五個單項中，日本對就有四個項目都闖進決賽、女雙提前預約金銀牌，日本媒體也稱譽，是史上第一次。

▼ 南京世錦賽女雙金牌松本麻佑／永原和可那 。

▲▼ 南京世錦賽，女雙冠軍松本麻佑／永原和可那 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世羽賽桃田賢斗王高倫安東森帕拉內斯奧原希望
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