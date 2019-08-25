運動雲

>

U18世界盃／從小不打不相識　陳柏毓、何恆佑相約旅美

ETtoday運動雲

▲U18中華隊，何恆佑（左）與陳柏毓哥倆好。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊，何恆佑（左）與陳柏毓哥倆好。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

中華隊陳柏毓與何恆佑哥倆好，雖然沒有同隊過，但同屆的他們小時候都是游擊底，因此不打不相識，私底下「伴嘴」之餘，在場上陳柏毓的一句發自內心的「加油」，能成為何恆佑上場打擊的力量。

回想兩人小時候都是游擊手，因此都注意到彼此，何恆佑說，「他國小時是全台最好游擊手。」就讀華勛國的陳柏毓曾到何恆佑的興穀國小友誼賽，就開始這一段緣份。

請繼續往下閱讀...

不過真正印象最深刻的場上對決，陳柏毓是在台北國際城市盃青少棒，他對常勝軍二重國中擔任先發投手，而且繳出好投奪勝，他說，「我壓制二重的打者，但有一個打者就是解決不了，就是何恆佑打，還被4支4。」何恆佑說，「前一天就知道注意到他，而且關乎晉級一定是他投，所以有特別準備打他的速球，第一打席有運氣成份用摸的，後面越打越有信心。」

高中交手機會也很多，6月U18藍白對抗賽兩人還是分屬不同隊，陳柏毓登板前，又想起國中的往事，對決前開玩笑地互嗆一番，這一次何恆佑第一打席就掃出安打。

兩人到了24人大名單，進入長期集訓時，何恆佑擔任中華隊第1棒扛重任，令他印象深刻的是陳柏毓的神秘力量，何恆佑說，「每次只要我上場前，他突然喊聲加油，我就會安打，尤其對統一那場，每打席都有用。」陳柏毓補充，「要發自內心的那種，不是刻意的。」

陳柏毓被看好旅美，何恆佑也嚮往旅外，他說，「以後如果他上大聯盟，如果我當了爸爸，我要跟我兒子說，這個投手以前被我打爆過。」不過何恆佑也有旅美的夢想，期待如果有機會，也想在美職對決或同隊。

關鍵字： U18世界盃中華隊何恆佑陳柏毓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

張育成3A打一半退場　美媒報導即將重返大聯盟

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

日職／陽岱鋼只剩代跑、代守？近12場僅1場先發

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

225日運彩看好富邦勝統一

3不打不相識　陳柏毓何恆佑旅美約

422縣市全國主場　風城新竹瘋迷你足球

5九太科技重返SBL　周3公布總教練

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

4延長賽退韓　中華將與日本爭冠

5人生首收打開轟　林智勝談300轟

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366