U18世界盃／從小不打不相識　陳柏毓、何恆佑相約旅美

▲U18中華隊，何恆佑（左）與陳柏毓哥倆好。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

中華隊陳柏毓與何恆佑哥倆好，雖然沒有同隊過，但同屆的他們小時候都是游擊底，因此不打不相識，私底下「伴嘴」之餘，在場上陳柏毓的一句發自內心的「加油」，能成為何恆佑上場打擊的力量。

回想兩人小時候都是游擊手，因此都注意到彼此，何恆佑說，「他國小時是全台最好游擊手。」就讀華勛國的陳柏毓曾到何恆佑的興穀國小友誼賽，就開始這一段緣份。

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不過真正印象最深刻的場上對決，陳柏毓是在台北國際城市盃青少棒，他對常勝軍二重國中擔任先發投手，而且繳出好投奪勝，他說，「我壓制二重的打者，但有一個打者就是解決不了，就是何恆佑打，還被4支4。」何恆佑說，「前一天就知道注意到他，而且關乎晉級一定是他投，所以有特別準備打他的速球，第一打席有運氣成份用摸的，後面越打越有信心。」

高中交手機會也很多，6月U18藍白對抗賽兩人還是分屬不同隊，陳柏毓登板前，又想起國中的往事，對決前開玩笑地互嗆一番，這一次何恆佑第一打席就掃出安打。

兩人到了24人大名單，進入長期集訓時，何恆佑擔任中華隊第1棒扛重任，令他印象深刻的是陳柏毓的神秘力量，何恆佑說，「每次只要我上場前，他突然喊聲加油，我就會安打，尤其對統一那場，每打席都有用。」陳柏毓補充，「要發自內心的那種，不是刻意的。」

陳柏毓被看好旅美，何恆佑也嚮往旅外，他說，「以後如果他上大聯盟，如果我當了爸爸，我要跟我兒子說，這個投手以前被我打爆過。」不過何恆佑也有旅美的夢想，期待如果有機會，也想在美職對決或同隊。