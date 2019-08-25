SBL／九太科技確定接手金酒　28日記者會公布總教練

▲九太科技重返SBL，預計28日召開記者會說明新賽季教練團人事。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

在金酒宣布不再冠名贊助後，原金酒籃球隊日前傳出將由九太科技回鍋接手，而球團方面也宣布將於28日正式召開記者會，宣布重返SBL賽場，屆時預料也將公布總教練及相關球隊人事。至於原金酒執行教練吳俊雄，先前已於6月底離隊，目前球隊組訓工作，則由劉嘉發擔任執掌。

過去在SBL第1、2季就曾以九太科技之名參賽SBL，此次在金酒6月10日宣布將結束冠名贊助後，九太也選擇再次回鍋接手，球隊也確定將於周3(28日)正式召開記者會向外界說明，屆時九太科技董事長沈會承也會親自解釋此次重返SBL的緣由及未來對球隊期許。

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目前九太科技仍持續維持訓練，原執行教練吳俊雄已於6月底離隊，目前球隊訓練交由「寶寶」劉嘉發擔綱負責，預料28日記者會上，應該也會正式宣布新賽季的教練團人事規畫。

上季金酒在SBL例行賽一度打出耀眼戰績，甚至高居聯盟例行賽龍頭，但後續遭遇洋將場外狀況，以及本土傷兵問題，造成下半季狀況滑落，最終僅於季後賽首輪止步。

但球隊自5月就開訓備戰新賽季至今，在九太即將回鍋接手後，也希望球隊能在SBL第17季能再創佳績。

九太在確定接手後，首先要面對的就是8月30日即將到來的SBL新人選秀會，接著在9月底登場的觀護盃，就將是球隊重新冠名後的首個正式盃賽亮相。

▲九太科技回鍋SBL，球隊也自5月就積極操兵備戰新賽季。（圖／資料照）