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串聯22縣市全國主場　風城新竹周末瘋迷你足球

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▲▼ 串聯22縣市全國主場　風城新竹周末瘋迷你足球 。（圖／中華民國迷你足球協會提供）

▲U6及U8隊伍開心踢球。（圖／中華民國迷你足球協會提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

全臺灣都是我的足球場！串聯「22縣市・全國主場」的「108年度國民小學迷你足球賽」24日來到風城新竹，由知名運動場館大魯閣提供一流場地，讓U6及U8所有報名參賽隊伍，能在暑假結束前度過愉快的週末同時盡情享受踢球樂趣。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業特別感謝新竹市足球委員會及大魯閣湳雅廣場副店長鄭蕙馨對於幼兒足球的支持，也特別邀請陳治雄、鐘淑英、蕭志潔等三位新竹在地民意代表開球，相信透過迷你足球建設工程在學習足球的過程中，對於小朋友的身心發展是正向的，也希望透過政府的支持及民間的力量讓足球在台灣更成長茁壯。

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▲▼ 串聯22縣市全國主場　風城新竹周末瘋迷你足球 。（圖／中華民國迷你足球協會提供）

在新竹當地默默指導幼兒足球的旋風隊法籍教練Daniel 已長達六年，已經是台灣女婿的他不但自己當教練，也讓自己的女兒學習足球，在國外的幼兒是踢3X3，跟台灣的區別在於小球員比較容易有空間概念，不會造成全部的球員擠在一堆搶一顆球的現象。

中華民國迷你足球協會為了推廣幼兒足球，特地重金打造安全舒適的充氣式氣墊球場，許多新竹當地民眾覺得相當新奇有趣。新竹市足委會主委虞宏明表示，自從去年推出氣墊是球場後廣受好評，參加足球隊的幼兒人數持續成長，因為安全攜帶也方便，也情商大魯閣湳雅廣場定時提供場地，讓新竹當地喜愛足球的兒童有座不受氣候影響的場地。

▲▼ 串聯22縣市全國主場　風城新竹周末瘋迷你足球 。（圖／中華民國迷你足球協會提供）

關鍵字： 迷你足球
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