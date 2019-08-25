運動雲

>

U18世界盃／第一次穿中華隊球衣　兄弟新秀張聖豪超緊張

ETtoday運動雲

▲玉山盃，台東縣，張聖豪。（圖／記者顏如玉攝）

▲U18中華培訓隊捕手張聖豪。（圖／記者顏如玉攝）

記者路皓惟／台中報導

中職選秀中信兄弟第四指名捕手張聖豪，今年被選入U18中華培訓隊，這是他自國小打棒球以來，首次穿上中華隊戰袍。由於過去從沒機會代表國家比賽，驅使他一直努力達成國手夢想，但也因為如此，讓他感到特別緊張。

張聖豪在少棒、青少棒時期實力並未特別突出，直到進入東體之後攻守大幅進步，他不僅打擊實力優異，特別是場上領導能力佳，有著絕佳的傳球臂力，傳二壘平均花2秒2是他蹲捕的最大優勢。

請繼續往下閱讀...

過去從沒穿過中華隊球衣，張聖豪不覺得自己是遺珠，反而認為是實力還不夠，也因為未曾當過國手，他一直督促自己要努力，「打棒球就是為了拚國手，所以很努力練習，這一次進中華隊留下美好的回憶，很開心這一群好球員一起打拼。」

首次入選中華隊就是U18世界盃，他直言緊張大於開心，「我真的太過緊張了，隊長鄭宗哲告訴我內心要想像有個教練，讓他帶領你去做去放鬆，總教練周宗志也要我放心去打。」

U18中華培訓隊26人名單中，有林辰勳、羅暐捷和張聖豪3名捕手，雖然彼此間有競爭關係，但也建立起好交情，張聖豪表示，誰先發都沒關係，我們實力都差不多，看誰狀況好就誰上，我們也都會互相討論戰術跟暗號。

U18世界盃結束後，羅暐捷將要前往中信兄弟報到，正式展開職棒生涯，期望在學生生涯最後一場比賽中留下好成績，他表示，進入職棒後要多聽多學多問，沒有給自己設升上一軍的時間，重要的是先把技術磨練成熟。

關鍵字： U18世界盃中華隊張聖豪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

張育成3A打一半退場　美媒報導即將重返大聯盟

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

日職／陽岱鋼只剩代跑、代守？近12場僅1場先發

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

225日運彩看好富邦勝統一

3不打不相識　陳柏毓何恆佑旅美約

422縣市全國主場　風城新竹瘋迷你足球

5九太科技重返SBL　周3公布總教練

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

4延長賽退韓　中華將與日本爭冠

5人生首收打開轟　林智勝談300轟

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366