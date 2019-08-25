U18世界盃／第一次穿中華隊球衣　兄弟新秀張聖豪超緊張

▲U18中華培訓隊捕手張聖豪。（圖／記者顏如玉攝）



記者路皓惟／台中報導

中職選秀中信兄弟第四指名捕手張聖豪，今年被選入U18中華培訓隊，這是他自國小打棒球以來，首次穿上中華隊戰袍。由於過去從沒機會代表國家比賽，驅使他一直努力達成國手夢想，但也因為如此，讓他感到特別緊張。

張聖豪在少棒、青少棒時期實力並未特別突出，直到進入東體之後攻守大幅進步，他不僅打擊實力優異，特別是場上領導能力佳，有著絕佳的傳球臂力，傳二壘平均花2秒2是他蹲捕的最大優勢。

請繼續往下閱讀...

過去從沒穿過中華隊球衣，張聖豪不覺得自己是遺珠，反而認為是實力還不夠，也因為未曾當過國手，他一直督促自己要努力，「打棒球就是為了拚國手，所以很努力練習，這一次進中華隊留下美好的回憶，很開心這一群好球員一起打拼。」

首次入選中華隊就是U18世界盃，他直言緊張大於開心，「我真的太過緊張了，隊長鄭宗哲告訴我內心要想像有個教練，讓他帶領你去做去放鬆，總教練周宗志也要我放心去打。」

U18中華培訓隊26人名單中，有林辰勳、羅暐捷和張聖豪3名捕手，雖然彼此間有競爭關係，但也建立起好交情，張聖豪表示，誰先發都沒關係，我們實力都差不多，看誰狀況好就誰上，我們也都會互相討論戰術跟暗號。

U18世界盃結束後，羅暐捷將要前往中信兄弟報到，正式展開職棒生涯，期望在學生生涯最後一場比賽中留下好成績，他表示，進入職棒後要多聽多學多問，沒有給自己設升上一軍的時間，重要的是先把技術磨練成熟。