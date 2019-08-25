哈登表態永遠留在休士頓　市長：他場內外都是MVP

▲哈登新賽季將持續為火箭爭冠而努力。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

火箭今夏持續補強，找來衛斯布魯克(Russell Westbrook)與球隊一哥哈登(James Harden)組成夢幻後場，持續為爭冠目標努力邁進。哈登日前出席休士頓當地活動時，也再度強調效忠火箭決心，並強調自己會一直留在休士頓。休士頓市長透納(Sylvester Turner)則表示，「哈登在場內外都是MVP，我很感謝他的貢獻。」

哈登日前出席休士頓當地活動，並且再度重申自己誓言效忠火箭決心，「我會留在這，哪裡也不會去，我想讓這裡的所有人都感受到愛，幫助這座城市和這裡的社區。」

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休士頓市長透納則透露，近期將翻新休士頓當地的所有籃球場，費用全數由哈登所屬的3 The Harden Way基金會負責。

透納表示，「我很感激，我們能擁有場上的MVP，還有社區裡的MVP，我個人很感激他的貢獻。」

「哈登熱愛這座城市，而這座城市也愛他，社區裡的這些孩子與他們的家人感激他們得到的關懷，他們感覺自己沒有被遺忘，這是我想讓哈登知道的。」透納如此說道。

對此，哈登則回應表示，「從我來到休士頓的第1天，他們就接納了我，向我表達了如此多的愛，因此我需要作出回饋。」

「我必須要盡我可能去贏得比賽，在場上做出一切能幫助球隊的事，為休士頓帶來總冠軍，而且在社區也需要付出相同的精力。」

▲哈登表達續留休士頓決心。（圖／路透社）