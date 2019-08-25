運動雲

>

女排亞錦賽／中華1比3不敵哈薩克　第六名作收追平上屆成績

ETtoday運動雲

▲▼ 亞錦賽中華女排不敵哈薩克，本屆拿下第6。（圖／取自AVC）

▲中華女排不敵哈薩克。（圖／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽正在南韓首爾進行，中華隊以戰績1勝1敗分組第二進入8強，得到明年參與東京奧運亞洲區資格賽的機會，但無緣4強進入5至8名排名賽，前一日擊敗印尼後，25日以1比3不敵哈薩克（22：25、25：19、25：22、25：21），本屆拿下第6名。

▲▼ 亞錦賽中華女排不敵哈薩克，本屆拿下第6。（圖／取自AVC）

請繼續往下閱讀...

中華以小組第二，和地主南韓、伊朗、日本、哈薩克、泰國、大陸、印尼晉級8強，取得東京奧運資格賽門票。8強複賽E組有地主南韓、伊朗、泰國和中華，F組則是日本、哈薩克、大陸和印尼，不過8強複賽遭到地主南韓直落三、以3比1逆轉勝伊朗，可惜無緣4強。

中華女排進入5至8名排名賽，首戰以3比1擊敗印尼爭取5至6名，25日交手哈薩克，首局以22：25讓出後，再以25：19連丟兩局，第三局以25：22扳回一城，可惜第四局以25：21落敗，未能將戰線帶至第五局，本屆拿下第6名。

▲▼ 亞錦賽中華女排不敵哈薩克，本屆拿下第6。（圖／取自AVC）

本屆冠亞軍將由日本和泰國爭取、3至4名則是南韓對上大陸，第5名確定是哈薩克，第6名則是中華女排，印尼和伊朗則是要打7至8名之爭。中華女排在亞錦賽的最佳成績是第4名，共拿過六屆第4位，上屆2017年則是拿下第6，本屆追平上屆成績。

另外中華女排獲得明年1月的東京奧運亞洲區資格賽，將要和亞錦賽前8強的隊伍（東京奧運地主日本和已獲東奧參賽資格的大陸除外，因此印度和澳洲要爭取第9，也能獲得資格賽參賽權），爭取唯一一張的亞洲區奧運參賽門票。

▲▼ 亞錦賽中華女排不敵哈薩克，本屆拿下第6。（圖／取自AVC）

關鍵字： 女排亞錦賽中華女排東奧資格賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

張育成3A打一半退場　美媒報導即將重返大聯盟

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

日職／陽岱鋼只剩代跑、代守？近12場僅1場先發

中職／伍鐸期末考失8分　陳連宏：換人機率高

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／與高宇杰配出默契　廖乙忠連3場優質先發

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

225日運彩看好富邦勝統一

3不打不相識　陳柏毓何恆佑旅美約

422縣市全國主場　風城新竹瘋迷你足球

5九太科技重返SBL　周3公布總教練

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

4延長賽退韓　中華將與日本爭冠

5人生首收打開轟　林智勝談300轟

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366