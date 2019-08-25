女排亞錦賽／中華1比3不敵哈薩克　第六名作收追平上屆成績

▲中華女排不敵哈薩克。（圖／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽正在南韓首爾進行，中華隊以戰績1勝1敗分組第二進入8強，得到明年參與東京奧運亞洲區資格賽的機會，但無緣4強進入5至8名排名賽，前一日擊敗印尼後，25日以1比3不敵哈薩克（22：25、25：19、25：22、25：21），本屆拿下第6名。

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中華以小組第二，和地主南韓、伊朗、日本、哈薩克、泰國、大陸、印尼晉級8強，取得東京奧運資格賽門票。8強複賽E組有地主南韓、伊朗、泰國和中華，F組則是日本、哈薩克、大陸和印尼，不過8強複賽遭到地主南韓直落三、以3比1逆轉勝伊朗，可惜無緣4強。

中華女排進入5至8名排名賽，首戰以3比1擊敗印尼爭取5至6名，25日交手哈薩克，首局以22：25讓出後，再以25：19連丟兩局，第三局以25：22扳回一城，可惜第四局以25：21落敗，未能將戰線帶至第五局，本屆拿下第6名。

本屆冠亞軍將由日本和泰國爭取、3至4名則是南韓對上大陸，第5名確定是哈薩克，第6名則是中華女排，印尼和伊朗則是要打7至8名之爭。中華女排在亞錦賽的最佳成績是第4名，共拿過六屆第4位，上屆2017年則是拿下第6，本屆追平上屆成績。

另外中華女排獲得明年1月的東京奧運亞洲區資格賽，將要和亞錦賽前8強的隊伍（東京奧運地主日本和已獲東奧參賽資格的大陸除外，因此印度和澳洲要爭取第9，也能獲得資格賽參賽權），爭取唯一一張的亞洲區奧運參賽門票。