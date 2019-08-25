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世籃賽／美熱身輸澳洲15年首敗　米歇爾：這不代表什麼

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▲美國隊，米歇爾(Donovan Mitchell)。（圖／達志影像／美聯社）

▲米歇爾認為輸球沒什麼。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

美國23日熱身賽再度對上澳洲，卻以94比98吞敗，這是自2004年熱身賽輸給義大利以來，15年來熱身賽首敗，對此米歇爾(Donovan Mitchell)難掩失落，但仍表示不代表什麼，「這不僅僅只是一場失利，還是一次學習的機會。」

身為衛冕軍，美國本次陣容卻組得相當艱難，大牌球星不參與不說，許多球員也因傷退出，到今日的庫茲馬(Kyle Kuzma)宣布因腳踝傷勢退隊，最終12人名單不用選直接出爐，被視為「史上最差夢之隊」，雖然仍是由波波維奇(Gregg Popovich)執掌兵符，卻不如前幾屆被看好。

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來到「福地」澳洲備戰，美國首場熱身賽以16分大勝澳洲，不過24日再度交手，澳洲在下半場急起直追逆轉比分，最終以98比94擊敗美國，這次失利，也是美國自開放職業球員參賽以來，第2次輸掉熱身賽，上一次在2004年，當時美國在熱身賽中敗給義大利。

「輸球的確令人難受，但一次的輸球不代表什麼。」米歇爾說，「我和我的隊友都將它視為一次學習，這是最明智的，我們會持續專注比賽中，重新觀看這場比賽的影片，準備好接下來與加拿大的熱身賽，你想要贏得所有比賽，但也能從輸球中學到很多。」

美國隊12人陣容後衛有哈里斯(Joe Harris)、米歇爾(Donovan Mitchell)、史馬特（Marcus Smart）、華克(Kemba Walker)和懷特(Derrick White)；前鋒巴恩斯(Harrison Barnes)、布朗(Jaylen Brown)、米德爾頓（Khris Middleton）和坦圖（Jayson Tatum）；中鋒羅培茲(Brook Lopez)、普朗李(Mason Plumlee)和透納(Myles Turner)。

關鍵字： 世籃賽美國.澳洲米歇爾
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