世羽賽／桃田賢斗5場直落二晉決賽拚連霸　對決爭首冠安東森

▲桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，男單項目頻頻上演爆冷，包括男單一哥周天成8強止步。25日將要進行各項最後決賽，男單部分由日本球王桃田賢斗要對上丹麥22歲小將安東森(Anders ANTONSEN)。

桃田賢斗是去年世錦賽金牌，今年力拼衛冕而來，積分也以唯一破10萬分穩坐世界第一，本屆首輪打至4強賽全都是直落二，依序擊敗越南范高強、西班牙佩納爾弗（Luís Enrique PEÑALVER）、印度庫馬爾（PRANNOY H. S.）、大馬新星李梓嘉以及印度帕拉內斯（SAI PRANEETH B.），氣勢很旺。

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目前世界排名第9的安東森今年表現不錯，拿下印尼大師賽冠軍、西班牙大師賽亞軍、歐洲運動會金牌以及和周天成大戰三局落敗的印尼公開賽亞軍，生涯還未拿過世錦賽冠軍，前一戰直落二8強擊敗周天成的泰國華裔王高倫(Kantaphon WANGCHAROEN)。

這也是安東森第一次闖進世錦賽決賽，要挑戰桃田賢斗的衛冕之路。桃田賢斗和安東森過去交手4次，桃田賢斗握有3勝優勢，不過最近一次交手是在今年1月的印尼大師賽，桃田賢斗三局落敗，一邊要尋求連霸之路，一邊則是要追擊生涯世錦賽首冠。

▼ 安東森。（圖／CFP）