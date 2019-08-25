U18世界盃／生涯最大場面　強打捕手羅暐捷提前適應職棒

▲U18世界盃中華隊強打捕手羅暐捷。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

U18世界盃中華隊本屆陣中有多位強打型捕手，今年職棒選秀統一獅第二指名新秀捕手羅暐捷，連續2年入選中華隊。今年U18世界盃將是他學生棒球生涯最後一戰，他表示在這場高中生涯場面最大比賽中，對於未來銜接中職有很大的幫助。

羅暐捷曾於2016年入選U15世界盃中華青少棒代表隊，去年則是入選U18亞青中華隊；今年是他棒球生涯第3度穿上中華隊戰袍，他說：「這是國手生涯中場面最大的比賽，跟中職競爭的環境很像，希望能在這場高強度的賽事中累積經驗，盡快銜結職棒，減少適應時間。」

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去年打U18亞青的時候，還是學弟的角色，今年他成為了隊裡的學長，對於角色的轉換，羅暐捷並不感到壓力，「只是換個角色而已，平常心去看待。但今年自己是學長要以身作則，把該有的態度拿出來。」羅暐捷說。

學生棒球生涯最終戰役，羅暐捷談到了自己的成長，他表示，以前上場的時候有時候腦袋一片空白，現在打球更有想法，知道上場的時候該要做什麼，該用什麼策略去應對。

除了強打捕手羅暐捷外，中華隊陣中還有林辰勳和張聖豪2名優秀捕手，三人形成良性競爭，他說：「比賽只有9名先發，每個人都想要搶，擔任先發的球員肯定有好的優點可以去學習，吸收當作自己成長的養分，表現好自然就會先發了。」

U18世界盃即將於30日在韓國釜山開打，羅暐捷近期的狀況也進入佳境，他表示，先前因為入選中華隊太想要表現，導致打球想太多不夠穩定，狀況起起伏伏，在教練提點下，重新調整心態，期盼在正式比賽的時候能夠穩定為球隊貢獻。

▲中職選秀第二指名羅暐捷以390萬簽約金加盟統一獅。（圖／記者陳立勳攝）