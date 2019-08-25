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大谷新版說明書　柯爾：當先發太貪心該當終結者

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▲大谷翔平敲出本季第15轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平打擊表現極佳。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

大谷翔平在下個球季預計將以二刀流之姿重返賽場。太空人巨投柯爾(Gerrit Cole)對大谷的條件感到讚嘆，不過他認為讓大谷當先發投手太過貪心，希望他能擔任終結者來保有優異的打擊火力。

柯爾認為大谷的實力和MVP等級的楚特(Mike Trout)相當，因此擔任先發投手將消耗不少打擊能量。儘管他專心在打擊上能有超乎常人的表現，但既然天賦滿點，更應該嘗試二刀流。「我從沒看過體能條件如此優異的球員，他如果專注在打擊上，有能力40轟120打點，那為什麼要那麼貪心？他的體能條件無人能敵讓人難以想像，絕對有二刀流的實力。」

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大谷翔平目前才25歲，但柯爾卻認為他不應該擔任投球負擔沈重的先發投手。他說：「我希望看他再打個15年，甚至20年。我從來沒看過如此優異的天賦，所以我不希望太貪心。希望能讓他多打個20年，我真的非常有興趣要好好欣賞。我想看他繼續二刀流，要投球可以擔任終結者。」

儘管如此，大谷要轉行改當終結者的機率不大。天使缺乏先發輪值戰力，在比賽中擔任打者，到了後段要為投球準備熱身，實際執行有一定難度。

大谷翔平去年球季10場登板投球全是先發，4勝2敗3.31防禦率3.31。51.2局的投球送出63次三振，被打擊率2成03。大谷翔平的配球46.4%為速球，滑球24.6%，指叉球22.4%，曲球僅有6.6%。

▲2019年，太空人三巨投，35號 韋蘭德（Justin Verlander）、21號 葛蘭基（Zack Grienke）、45號 柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人巨投柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 天使大谷翔平柯爾
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