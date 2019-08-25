素人轟上陽明山　全壘打大賽對尬國手球星



▲素人全壘打大賽將在天母棒球場開打。（圖／主辦單位提供）

記者陳立勳／綜合報導

第一屆DTB盃全壘打大賽即將9月21日在天母棒球場火熱開打，活動即日起開始報名，其中世青國手、港口盃國手報名參加，比賽週邊設有球棒試打區與棒球體驗區，獎品總價值超過萬元。

活動起源於贊助廠商去年在台南棒球場舉辦球棒試打會，本年度結合台灣創新棒球協會理念，想要創造與眾不同的比賽模式，這讓更多喜愛棒球的人士，不論學生或是業餘棒球員，都有機會能在職業棒球場上，享受全力揮擊、挑戰自我極限的快感。

本次活動將利用運動科學儀器Rapsodo，讓打者更瞭解擊球數據，使用科學化分析，讓選手更清楚自己的揮擊情況。活動場邊具有球棒試打區與棒球體驗區，更邀請專業棒球手套技師，為球友進行手套健檢服務。

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活動邀請前旅美球員、中華職棒球星到場示範指導，活動也吸引曾入選中華隊的球員報名，報名的選手可與國手同場較勁，一同在天母棒球場，把球轟上陽明山，主辦單位準備豐厚獎品，進入決賽者可以獲得職業等級球棒，前3名者可獲得職業等級客製化球棒，配合運動科學儀器Rapsodo，擊球出速度最高的參賽者獲得限量運動T恤，獎項多元獎品總價值超過萬元。



活動官網：http://innobaseball.org.tw/event/1

報名網址：http://forms.gle/kqS8owGNxbcDt1Xr7