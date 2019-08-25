世羽賽／辛度與奧原希望爭金　拒絕三屆銀恨vs.力拼首登球后

▲奧原希望 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，前世界球后戴資穎8強賽遭到度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）逆轉後，25日將要進行各項最後決賽。女單部分由第五種子的辛度要對上第四種子的日本奧原希望，其中辛度連三年闖進決賽。

辛度在4強交手世界排名第3的大陸陳雨菲，可說打得相對輕鬆，以直落二順利晉級決賽，這也是他連續三年都打進世錦賽決賽，不過2017、2018年都是銀牌，因此本屆希望可以拿下生涯首金。另一頭奧原希望4強交手泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON ），奧原希望三局逆轉勝。

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女單決賽確定是由辛度對上奧原希望，雙方交手15次，辛度握有8勝略有優勢，不過雙方交手紀錄互有往來，勝負還能難定，最近一次交手是在今年7月的印尼公開賽，辛度以直落二的大比分勝出，不過3月新加坡公開賽，奧原希望也是以大比分直落二力壓辛度。

雙方本次對決爭金，如果辛度落敗，將是連續三年都銀恨，2017年決賽就是輸給奧原希望、2018年則是輸給西班牙馬琳(Carolina Marin)，因此要力爭生涯首面世錦賽金牌。另一方面，2017年世錦賽金牌的奧原希望，目前排名第4，如果能夠在本屆奪冠，下周世界排名積分將會超越現任球后山口茜，第一次登上球后寶座，那麼止步8強的戴資穎，下周很有可能跌至第4。

▼辛度。（圖／CFP）