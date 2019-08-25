世籃賽／美國12人名單出爐　夢13隊星光黯淡衛冕大危機

▲美國男籃12人名單公布，賽爾提克4將全數入選。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

在庫茲馬(Kyle Kuzma)宣布因腳踝傷勢退隊後，美國男籃此次參加8月31開打世界盃男籃賽的12人國手名單也正式出爐。這支論輩份要被稱為「夢幻13隊」的美國男籃，無論球員「星度」或經驗值都明顯不足，此次陣容一字排開，僅有3人曾入選明星賽，1人拿下過里約奧運金牌，爭冠可說浮現極大危機。

24日對澳洲國家隊熱身賽竟意外遭逆轉擊敗，美國男籃不僅中斷隊史國際賽78連勝，更是自2006年以來首度嘗到輸球滋味，也讓這支頂著「夢之13隊」光環的正統軍，世界盃尚未正式開打就蒙上一層失敗危機。

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此次美國隊12人名單一字排開，名氣與身手最為響亮者，以塞爾提克主控「天行者」華克(Kemba Walker)為首，另外包括羅培茲(Brook Lopez)、米德爾頓(Khris Middleton)則是曾入選明星賽等級好手，巴恩斯(Harrison Barnes)為2016年里約奧運金牌成員之一。

至於其餘包括米歇爾(Donovan Mitchell)、布朗(Jaylen Brown)、哈里斯(Joe Harris)、普朗李(Mason Plumlee)、史馬特(Marcus Smart)、坦圖(Jayson Tatum)、透納(Myles Turner)以及懷特(Derrick White)。

除了缺乏重量級球星壓陣，美國男籃此次缺乏穩定外圍得分點，加上整體防守強度不足，都將面臨世界列強考驗。

雖然昨日熱身賽意外敗北，但美國隊在確定12人名單後，26日還將有一場熱身賽對上加拿大，至於此次世界盃首戰將於1日遭遇捷克，另外3日對上土耳其，5日則遭遇近期實力大躍進的日本，爭取晉級16強門票。

▲庫茲馬在最後一刻因腳踝傷勢宣布退出美國男籃。（圖／CFP）