世界U19中華男排直落三突尼西亞　超車至小組第三晉級16強

▲ 世界U19中華男排直落三突尼西亞。（圖／取自FIVB，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界U19男子排球錦標賽正在突尼西亞進行，中華男排U19代表隊不敵白俄羅斯和古巴，吞下二連敗後，24日對上地主突尼西亞，則是以3比0（27：25、28：26、25：19）勝出，並確定晉級16強。

本屆世界U19男子排球錦標賽將在21日至30日舉行，20支參賽隊伍共分為四組進行預賽，分組前四名將能夠進入16強交叉對戰，如果落至分組第五，則只能打17至20名的排名賽。中華男排被分在A組，和地主突尼西亞、巴西、古巴以及白俄羅斯同組。

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中華男排U19代表隊首戰先是對上白俄羅斯，可惜在五局大戰後落敗，23日交手長人陣古巴再以1比3落敗，暫時落至小組最後，24日碰上地主突尼西亞，第一局就打到27：25驚險拿下，第二局更是鏖戰到28：26才分出勝負，先取得聽牌的男排第三局25：19直落三勝出。

中華男排U19代表隊以1勝2敗的成績，且靠著3比0的局數優勢，超車1比3輸給巴西的白俄羅斯，一舉升至分組前3，確定能夠晉級16強，1勝3敗的突尼西亞確定小組墊底淘汰，接下來小組最後一場在25日碰上暫列第2的巴西，力爭小組更佳排名，以利後續對戰。

四年前拿下第18名的中華男排U19代表隊目前已經超越上屆世錦賽成績，希望能夠繼續往前邁進。