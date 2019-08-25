大谷翔平牛棚變化球連發　只剩指叉球還沒解禁

▲大谷翔平牛棚練投。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

距離天使「二刀流」大谷翔平接受Tommy John手術治療大約已經11個月。現在大谷不僅打擊棒子火燙，練投的復健過程也非常順利，現在已經能投速球、滑球以及曲球，只剩下指叉球還沒解禁。

美國時間24日大谷翔平進牛棚練投35球，結果讓他非常滿意。「訓練強度又比上次還強，整體來說感覺很不錯。」接下來大谷預計將出戰模擬賽，經過冬季休息賽，下個球季又能成為二刀流選手。而在近期牛棚投球的過程中，他逐漸強化手臂力量，找回投球的感覺。「他狀態看起來滿好的，輕鬆自在。」天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）說。

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儘管沒能上場投球，大谷翔平在打擊火力上也有不少貢獻。近13場比賽他的打擊率為4成04，4支二壘安打，2支三壘安打，1發全壘打以及11打點；8月的打擊率3成38，為今年球季6月的3成40以來最佳。

大谷翔平本季打擊三圍.300/.358/.517，16支二壘安打和4支三壘安打，以及16發全壘打和54打點，另有11次盜壘成功。不過本季有打者在得分位置，大谷的打擊率2成74，較上季的3成50稍微下滑。此外他在無人上壘的狀況下打擊率3成22，但有人上壘則是2成80。