王牌查辛遭DFA　釀酒人近5季開幕戰先發投手都沒好下場

▲查辛（Jhoulys Chacin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

去年下半季以及季後賽的好表現，讓31歲的查辛（Jhoulys Chacin）獲得2019年釀酒人開幕戰先發殊榮，沒想到整季繳出生涯最差的5.79防禦率、3勝10敗，球團25日宣布將他指定讓渡（DFA）。釀酒人陣中似乎被什麼魔咒纏身，近5季的開幕戰先發都沒有好下場。

查辛去年明星賽過後繳出3.24的優質防禦率，是釀酒人陣中最被信賴的投手，整季以3.50防禦率奪得15勝8敗的佳績。而他好表現也延續到季後賽，國聯分區戰對洛磯5局無失分奪生涯季後賽首勝，國聯冠軍戰對道奇2戰7.1局失2分，2.45防禦率1勝1敗，今年獲得開幕戰先發殊榮。

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沒想到查辛本季大幅度衰退，整季19場出賽全數都是先發，挨了19發全壘打超越上季35場先發的數量，5.79防禦率生涯最差，繳出3勝10敗的難堪成績，在近2場投不超過3局就被打退場，單月4場出賽失15分其中12分自責的情況下遭到指定讓渡。

釀酒人近5年的開幕戰先發都沒有什麼好下場，2015年洛許（Kyle Lohse）繳出生涯最差5.85防禦率，2016年佩羅塔（Wily Peralta）同樣也是以4.86防禦率投出生涯最差年份，2017年葛雷拉（Junior Guerra）開幕戰先發3局就因傷退場，去年安德森（Chase Anderson）以30轟成為國聯「被全壘打王」，今年的查辛更是直接被球隊放棄。