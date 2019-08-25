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「法官」炸裂！洋基單月58轟平歷史紀錄　8月還剩6場

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▲「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」喬志（Aaron Judge）擊出追平紀錄陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管全場僅失掉2分，但洋基卻遭到道奇全面封鎖以1比2落敗，不過「法官」喬志（Aaron Judge）4局的陽春砲，仍幫助洋基以58轟追平歷史單月最多轟紀錄，且他們本月還有6場比賽，很有機會能夠締造紀錄。

兩隊投手群皆有傑出的表現，相加僅被打出11支安打，而3局透納（Justin Turner）的2分砲成為勝利打點，道奇在昨天2比10慘敗後，今天以2比1在主場打出漂亮的勝仗。

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喬志4局的陽春砲為洋基8月份23場比賽中的第58發全壘打，追平1987年5月金鶯（28場）、1999年5月水手（27場）創下的單月最多轟紀錄。而洋基本月份還剩下6場比賽，其中包含與每九局挨1.71轟，本季第2高被全壘打率的水手進行三連戰。

洋基在7局有2人出局一二壘有人的追平契機，桑契斯（Gary Sanchez）代打羅邁（Austin Romine），結果是滾地球出局。9局上道奇的守護神簡森（Kenley Jansen）遭遇亂流，1出局接連被敲安後，一壘跑者賈德納（Brett Gardner）速度掩護之下，讓厄薛拉（Gio Urshela）透過野選上壘形成滿壘，暫停回來後簡森立刻回穩，接連三振塔區曼（Mike Tauchman）、桑契斯驚險守城。

關鍵字： 洋基喬志法官
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