「法官」炸裂！洋基單月58轟平歷史紀錄　8月還剩6場

▲「法官」喬志(Aaron Judge)擊出追平紀錄陽春砲。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

儘管全場僅失掉2分,但洋基卻遭到道奇全面封鎖以1比2落敗,不過「法官」喬志(Aaron Judge)4局的陽春砲,仍幫助洋基以58轟追平歷史單月最多轟紀錄,且他們本月還有6場比賽,很有機會能夠締造紀錄。

兩隊投手群皆有傑出的表現,相加僅被打出11支安打,而3局透納(Justin Turner)的2分砲成為勝利打點,道奇在昨天2比10慘敗後,今天以2比1在主場打出漂亮的勝仗。

