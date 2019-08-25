中職直播／八月狂象拚6連勝　紐維拉強碰勝投王李茲

▲中信兄弟紐維拉。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟24日贏得5連勝，賞Lamigo桃猿4連敗，兩隊勝場拉開至2.5場，25日進行3連戰最後之役，猿隊要全力止敗，推出陣中勝投王李茲掛帥先發，兄弟則由紐維拉應戰，挑戰6連勝。比賽下午5時05分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞雲》。

兄弟近3場猛敲7發全壘打，8月至今17場拿12勝，擁有超高勝率，而10場比賽8勝僅2敗，團隊打擊率0.301，擊出17支全壘打，平均單場得6.2分，團隊防禦率2.93，平均單場失3.8分。

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紐維拉本季先發11場，包括7場優質先發，戰績4勝2敗，防禦率3.69，對戰桃猿2勝1敗，防禦率4.59，面對猿隊打線被打擊率0.263，對左打被打擊率只有0.160，但面對右打者被打擊率高達0.397，林立、陳俊秀、林承飛對戰數據佳，要加以留意。

桃猿近況不理想，近10場比賽4勝6敗，團隊打擊率0.287，擊出10支全壘打，平均單場得5.4分，團隊防禦率5.60，平均單場失6.4分。

李茲今年先發20場，有13場優質先發，戰績12勝5敗，防禦率3.85，累積141次三振，暫居勝投、三振雙冠王，近5場出賽皆拿勝，防禦率3.26。

面對兄弟打線，李茲被打擊率0.310偏高；對右打者被打擊率0.305；對左打者被打擊率0.314，小心近2戰3轟的林智勝，對戰12打數7安打，也轟過一發全壘打。