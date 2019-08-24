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U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

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▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U15中華隊，黃保羅（左）延長賽關門守勝，呂東翰（右）敲出致勝安。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15亞洲盃青少棒錦標賽24日進行複賽，中華與韓國戰到延長賽，靠著呂東翰致勝安打，最終以2比0獲勝，闖進25日冠軍戰。

中華隊由左投林孟佶掛帥主投7局，全面封鎖韓國打線共飆5K，沒有被敲出任何安打，只有2次讓對方以四死球上壘，不過中華隊火力也被對方壓制，正規7局結束以0比0平手。

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關鍵8局上進行突破僵局制的延長賽，中華隊利用犧牲短打攻佔二、三壘，呂東翰掃出二壘安打帶回超前2分，8局下黃保羅接替，雖然投出保送擠成滿壘，不過最終連飆2K守住勝利。

總教練王國慶表示，「這場比賽實在很刺激，形成投手戰，打完7局才打1安打，我很讚賞球員的守備還有精神，每個人都在拚，才能打贏這場。投手表現非常好，尤其左投林孟佶穩定度好，投完7局只用74顆，這場球是贏在他。」

中華隊以2比0獲勝，複賽二連勝闖進冠軍戰，將在25日再次與衛冕軍日本隊交手，爭取隊史第7冠，中華隊在預賽曾以0比1不敵日本，冠軍戰再度碰頭盼能甜蜜復仇。

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲U15中華隊，林孟佶先發7局無安打封鎖韓國。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： U15亞洲盃泰源國中華南盃青少棒
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