SBL／第17季全新戰局　蔣淯安領本土5星扛復興重任

▲蔣淯安仍將是新賽季SBL聯賽的看板球星。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17季將於12月14日展開，本季最大變革就是參賽隊數「7變5」，無論整體聯賽規模及賽制，都有不小改變。對於台灣最高等級聯賽來說，如何讓「本土球星」再度於聯賽中發光發熱，絕對是SBL眼前當務之急。包括蔣淯安、陳冠全、呂政儒、蘇奕晉以及陳昱瑞，都必須扛起所謂「看板球星」的重責大任。

由於富邦、達欣兩支傳統勁旅選擇退出，新賽季的SBL勢必也將面臨眾多危機與考驗，甚至包括富邦勇士、寶島夢想家兩支ABL勁旅帶來的強大威脅。對於日益萎縮的SBL聯賽來說，如何重新贏回球迷關注度，並創造一定的聯賽聲勢，本季可說是個相當關鍵的轉捩點。

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在洋將身高、薪資總額都確定下修情況下，SBL的本土球員確實可能，也必須出現更多強勢表現，即便職業化腳步暫緩，但打造球隊專屬文化的重要一步，絕對就是本土球星的強勢塑造，特別在許多年輕世代好手相繼「西進」情況下，與其擔心人才流失，不如正視如何塑造更多看板球星，才是SBL聚焦的關鍵重點。

以現有SBL球員名單來看，上季打入冠軍戰的台啤，陣中具有國手資歷球員一字排開，絕對是深度、天分兼具，上季拿到生涯首座SBL年度MVP，日前也風光奪下大陸NBL聯賽冠軍的主控蔣淯安，新賽季仍將是整個SBL的看板好手。

另外包括休賽季同樣挑戰NBL聯賽，再度轉隊回鍋的于煥亞，新一代的中華隊射手黃聰翰，同樣都是值得期待的本土戰將。

▲陳冠全已經是璞園甚至是中華男籃不動禁區大將。（圖／資料照）

戰力同樣整齊的璞園方面，本季最可以觀察的本土球員，絕對非「澎澎」陳冠全莫屬，今夏瓊斯盃就是除了「CBA四少」外，總教練帕克最信任的場上第5名先發大將，在本季洋將身高下修情況下，陳冠全有機會解放更多進攻火力，成為攻守兼備的禁區悍將。

此外，包括今夏同樣入選瓊斯盃國手的李啟瑋，以及攻守都有一定水準的施晉堯，也都是璞園可以觀察的本土戰力指標。

▲SBL生涯總得分王呂政儒仍將持續為裕隆衝鋒陷陣。（圖／資料照）

老牌勁旅裕隆部分，新賽季在主力射手周士淵退休情況下，呂政儒恐怕仍需一肩扛起球隊核心，但包括盧冠良、郭昭男等中生代鋒線是否能承接重任，也將是可以觀察重點。

九太科技(原金酒)重返SBL賽場，目前陣中頭號本土大將，絕對非今夏同樣入選瓊斯盃的國手前鋒蘇奕晉莫屬，與陳冠全情況雷同，在本季洋將條件下修情況下，主打大前鋒且具備不錯傳導意識的蘇奕晉，確實有成為本土一哥本錢。

▲蘇奕晉是九太科技(原金酒)本土鋒線要角。（圖／資料照）

連3季無緣季後賽的台銀，本季從教練團到球員陣容，都有極大變動。包括瓊斯盃國手張博勝，老將陳順詳，仍將扮演球隊舉足輕重角色。但上季一舉拿下年度新人王、最佳第六人雙料肯定的陳昱瑞，無疑將是紅衫軍的未來希望所在。

加入SBL首季就展現大將之風，陳昱瑞無論攻守兩端都有一定水準表現，但邁入第2季是否會遭遇「撞牆期」考驗，還需要正式賽季才能驗證，但台銀在新任總教練陳國維表態主打快速球風情況下，陳昱瑞仍有極大的揮灑空間，足以成為台銀本土看板要角。

▲陳昱瑞新秀賽季在台銀大放異彩。（圖／資料照）