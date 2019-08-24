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世羽賽／「大賽型」辛度直落二橫掃陳雨菲　連三年打進決賽

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▲▼世羽賽,辛度 。（圖／CFP）

▲辛度 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，前世界球后戴資穎8強賽遭到度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）逆轉，無緣晉級4強。大陸陳雨菲4強賽交手印度辛度（PUSARLA V. Sindhu），只鏖戰40分鐘就以直落二落敗。

在戴資穎不敵辛度之後，第五度8強止步，而依瑟儂（Ratchanok INTANON ）直落二擊退新加坡女將楊佳敏、日本奧原希望直落二大陸何冰嬌、另一頭陳雨菲三局擊退丹麥米亞（Mia BLICHFELDT）。25日4強賽首場比賽陳雨菲交手辛度，如果陳雨菲闖進決賽很有可能威脅球后寶座。

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不過整場比賽陳雨菲完全處於弱勢，手上失誤頻頻，反倒辛度打得很順手，雙方1平之後，辛度就拉開分差一度14：3領先，並先出現局點，陳雨菲以7：21讓出。到了第二局，陳雨菲頻頻回球出界、掛網，從5：6被連續得分10：18落後。

陳雨菲雖化解辛度2個賽末點，仍以14：21讓出勝利，無緣闖進決賽，首冠夢碎。而辛度則是連續三年都闖進世錦賽決賽，前兩年都是拿下銀牌，對手將是稍晚泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON ）和日本奧原希望對決的勝方。

辛度雖然在本賽季只收穫一座巡迴賽亞軍，看似表現平平，不過這座亞軍就是超級1000賽的印尼公開賽，加上去年拿下五座亞軍以及亞運銀牌，勇奪年終總決賽冠軍擺脫萬年老二的稱號，如今更連三年進入世錦賽決賽，也被稱為是大賽型選手，到了大賽表現都很亮眼，也要力拼不要又在世錦賽銀恨。

▼ 陳雨菲 。

▲▼ 世羽賽, 陳雨菲 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽奧原希望依瑟儂陳雨菲辛度
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