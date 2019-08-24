世籃賽／日本熱身賽險勝強敵德國　八村壘轟31+5

▲八村壘轟31+5率領日本勝德國。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

今年陣容大升級日本，先前與紐西蘭打了2場熱身賽，取得1勝1敗的戰績，而在24日，他們則和德國打了一場熱身賽，最終靠著八村壘轟下31分的帶領，以及渡邊雄太也貢獻20分的情況下，日本就以86比83險勝德國。

有著今年NBA選秀首輪第9順位八村壘的日本，在先前對決紐西蘭的比賽中取得1勝1敗戰績，其中第一場面對紐西蘭，八村壘就轟下了35分帶領球隊10分大勝。不過先前對戰強權阿根廷，雖然八村壘仍砍了23分、7籃板，日本仍以15分慘敗。

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只是今天面對同樣有著強悍陣容的德國，日本首度 「三巨頭」八村壘、渡邊雄太、費茲卡斯(Nick Fazekas)都打滿，儘管在上半場打完，日本仍以35比42落後，不過進入下半場後，日本突然甦醒，雖然三節打完還是3分落後，但決勝節開始瘋狂追分，單節硬是比德國多了6分，最終成功以86比83險勝德國。

全場八村壘表現無人能擋，16投10中，攻下31分、5籃板、2抄截；另外先前因為傷病問題困擾的渡邊雄太，此役也攻下20分、6籃板、2抄截，是贏球另一大功臣，費茲卡斯則是進帳8分、5籃板。

德國方面，雷霆主控施洛德(Dennis Schroder)攻下全隊最高16分、8籃板、4助攻，不過命中率卻不佳，在三分球上12投僅4中，另外前公牛球員席普瑟(Paul Zipser)則有12分、4籃板進帳。