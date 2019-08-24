U18世界盃／美國打擊有落差　中華教頭：適應力強

▲U18美國隊來台與中華隊打熱身賽。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）



記者路皓惟／台中報導

U18世界盃尋求五連霸的美國隊來勢洶洶，24日與中華隊對抗賽首戰，以7比0拿下勝利。談到這支世界盃同組強敵，中華隊教頭周宗志表示，「美國打擊跟想像有落差，但只看第一場不準。」

U18世界盃即將於30日在韓國釜山開戰，美國隊提前來台灣與中華隊進行4場熱身賽，藉此調整出最佳隊形。昨(23)日晚間才抵達台灣的美國隊，馬上前往台中準備今天下午1點的比賽。

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美國隊此戰前6局敲5安，後面3局掃出8支安打，時差多少帶給美國球員一些影響。總教練周宗志表示，美國前半場跟後半場表現判若兩隊，「打擊實力跟想像有些落差，但看得出他們適應能力很快，這也是中華隊需要學習的部分。」

中華隊打擊沒有發揮僅5支零星安打，接下來還有3場比賽可以調整。至於投手方面，周宗志提到，目前教練團的規劃是第二戰將出動5名投手，由陳柏毓先發2局，接替的3位投手也個別負擔2局，最後投1局；第三戰和第四戰則是將推派6名投手，前3名投手個別負擔2局，後3名投手則各投1局。

本屆美國隊精銳盡出，大聯盟官網列出的10大高中大物當中，就有7名球員來台打熱身賽。而被分到B組的中華隊，同組內有日本和美國兩大強敵，想要爭取預賽第一最好兩隊都要拿下。