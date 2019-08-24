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U18世界盃／陳柏毓25日先發對美國　滑球加快當武器

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▲U18中華隊左起鄭宗哲、王彥程、陳柏毓、林辰勳、李灝宇。（圖／截自玉山盃全國青棒錦標賽粉絲團）

▲U18中華隊左起鄭宗哲、王彥程、陳柏毓、林辰勳、李灝宇。（圖／截自玉山盃全國青棒錦標賽粉絲團）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊迎戰來訪的美國隊，24日首戰以0比7落敗，25日下午1點開打的第2場比賽將由陳柏毓掛帥先發，他擁有近150公里的速球，而且他最近加強了滑球的速度，將在比賽中嘗試效果。

陳柏毓被教練團視為主力投手之一，他擁有U15中華隊及去年亞青國手的經驗，過去U15世界盃也曾對決過美國隊，陳柏毓說，「感覺美國隊打擊很有力，跑壘速度很快。」

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去年在亞青的經驗，因為是高中第一次中國手，感覺比較「菜」，陳柏毓認為，「這次調整比較好一點，集訓到比賽時間很長，不可能一開始維持再最高，到比賽前要最好。」

U18世界盃，除了亞洲以外，也有很多美洲強隊，預賽將對巴拿馬、日本、美國、西班牙及南非，陳柏毓說，「每場都想投，但這是不可能的，看教練團安排，不用去想要投多好，保持平常心，把正常的表現展現出來就好。」

去年就是國內外球探關注焦點，今年陳柏毓也是被鎖定的大物之一，他說，「沒有特別想要超出自己所想的表現，能夠面對強敵，若表現好是很好，但重要的是能跟他們較量也是難得的機會，可以看他們程度在哪裡，畢竟國內沒辦法對到，國際賽才能看見國外的強度。」

陳柏毓較為人所知的武器是變速球，不過他最近在集訓期間加強滑球，「之前比較少丟，但最近丟滑球的感覺速度比之前快一點，這禮拜對台體練習賽有丟，效果不錯，明天再試試看。」

▲2019玉山盃桃園市投手陳柏毓。（圖／中華棒協提供）

▲陳柏毓。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： U18世界盃陳柏毓美國隊
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