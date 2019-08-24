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中職／全隊最會打桃猿　林智勝：今年特別順手

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▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）

▲林智勝。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟林智勝23日對戰老東家Lamigo桃猿單場雙響砲，成為陣中最會打桃猿的打者，他透露，或許是當過隊友的關係，對桃猿有一定的了解，「今年確實特別順手」，而談到最難應付的投手，他點名陳禹勳以及王躍霖，其中面對王躍霖特別苦手，「這4年來只打他2支安打吧，三振數偏多。」

林智勝2016年轉戰兄弟，生涯對戰桃猿打擊率0.316，本季對戰打擊率高達0.343，目前20發全壘打有9支是對桃猿開轟，是全隊最會打桃猿的打者，展現兇猛火力。

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對老東家特別會打，林智勝坦言，本季對戰特別順手，「大致都知道對方的球路，除非是新的投手，不然對他們的變化球、尾勁有一定的了解。」

面對桃猿投手，林智勝透露，對陳禹勳、王躍霖打得不好，其中對戰王躍霖19打數僅2安，吞下7次三振，打擊率0.105，不過打出的2支安打中，有1支是全壘打，至於對戰陳禹勳，他說：「禹勳的指叉球角度和陳韻文差不多，很難掌握。」

事實上，林智勝對戰陳禹勳打擊率0.333，其實並不差，陳禹勳笑說：「他對我明明就打得很好。」

回想生涯對戰各隊表現，林智勝說：「LaNew、Lamigo時期，我對興農牛打最好，兄弟也很不錯。」興農牛還在時，林智勝對戰打擊率高達0.338，確實是面對各隊中最佳數據，「他們當時很強，自己在對戰時，勝負欲可能更強烈吧。」

但林智勝今年對富邦較不理想，對戰打擊率0.275，唯一對戰打擊率不到3成，對此他說：「我也不知道為什麼，對富邦就是比較不好，每一年都會有一隊的牛棚特別厲害，今年他們的後援確實是四隊最好。」

關鍵字： 中信兄弟中職中華職棒Lamigo桃猿林智勝
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