U18世界盃／中華隊打擊熄火0比7輸美國　教頭早有預期

▲U18中華隊熱身首戰不敵美國。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

U18世界盃中華隊24日與美國隊進行對抗賽，首戰中華隊打線熄火，加上守備出現2次失誤，讓中華隊一路落後，終場以0比7吞敗。事實上，中華隊總教練周宗志對於打擊狀況早有預期，提到了國內整體投手強度的不如美國。

此戰前3局雙方攻佔得點圈都沒能得分，美國隊於4局上趁失誤開啟得分大門，哈特（Colby Halter）擊出高飛犧牲打先馳得點。5局上美國隊第三棒哈塞爾（Robert Hassell）從中華隊第三任投手余謙手中掃出二壘安打，攻下球隊第2分。

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7局上美國單局擊出3支安打再下一城，9局上美國隊整個打開了，單局5支安打中有4支連續安打，包含索德斯特倫（Tyler Soderstrom）的二壘安打和哈塞爾的三壘安打，單局狂灌4分鞏固戰局。

受限於美國隊投手的壓制，中華隊全場僅5支零星安打，主砲李灝宇是陣中唯一敲出雙安的打者。談到打擊熄火的問題，中華隊總教練周宗志表示，「打擊表現其實跟預期差不多，因為國內沒有強度這麼高的投手，所以希望藉由這4場比賽讓球員去適應更快的速球、更快的變化球，讓打擊掌握度能夠再更好一點。」

先前李灝宇曾陷入打擊低潮，覺得身體「軟軟的」，但從熱身賽的兩安打表現中，可以看出狀況逐漸有起色，周宗志指出，他的調整能力不錯，自己也很有想法，短期調整表現落差不會太大。

今日先發林昱珉投2局無失分飆出6次三振，整體內容最佳，也是唯一沒有失分的投手。「他比較需要修正的是變化球的出手，第1局投了24球，有4、5顆是明顯的滑球，直球和曲球部分沒有太大問題，他也是目前陣中最穩定的投手。」周宗志說。