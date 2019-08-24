U18世界盃／熱身賽不敵美國　李灝宇敲雙安仍有信心贏

▲U18中華隊，李灝宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊與U18美國隊24日展開第一場熱身賽，最終以0比7落敗，第4棒怪力男李灝宇是唯一敲出兩安打，而且包含1支二壘安打的打者，他仍保有信心，「我們可以贏的。」

李灝宇技術面沒問題，而且心裡素質高，總教練周宗志表示，「他心臟很大顆，打第4棒不是太大問題，企圖心也很強，長打能力也是最好的。」

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李灝宇面對美國隊投手無所畏懼，面對先發投手Lucas Gordon首打席敲右外野飛球，第二打席就敲出中外野安打。李灝宇第三打席再對第二任右投Lucas Gordon敲出二壘安打，最後一打席則是選到保送。

李灝宇表示，「對方投手有水準，但可能還在調時差，不知道是不是最好狀態。」中華隊全場有5支安打，李灝宇就敲了兩安打，他說，「大家都打得不錯，但有點不順，打得好的球被接殺，輸7分，但有內容。相信我們可以贏的，大家明天會更猛。」

美國隊賽前練習頻秀開轟能力，李灝宇也不甘示弱地敲全壘打，比賽再發揮水準敲兩安打，其實他也在上週遇到低潮，不過慢慢調整回來，他坦言，「快要比賽了，所以用正式比賽的態度去打，而不是當作練習賽。我們不輸他們，只是生長環境不同而已，因為我未來也想出國打球，所以心裡也要成熟一點才行。」