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LPGA加拿大賽／徐薇淩前兩輪11名晉級　12歲華裔劉萱淘汰

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▲▼ 高爾夫選手徐薇淩 。（圖／達志影像／美聯社）

▲徐薇淩目前暫居第11 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

LPGA加拿大公開賽進入第2天，目前比賽進行到第2輪，台灣好手徐薇淩本次也有參賽，而她在本次的比賽中，發揮相當亮眼，目前以低於標準桿6桿的成績暫居第11名，而年僅12歲的加拿大華裔天才少女劉萱則已經遭到淘汰。

徐薇淩在首輪就打出了69桿，以低於標準桿3桿的成績並列第16名，而到了第二輪她的狀態依舊保持良好，一共抓了4次小鳥，僅在第4洞吞下柏忌，仍是繳出標準桿3桿的69桿，目前徐薇淩兩輪下來，徐薇淩以總桿數138桿，低於標準桿6桿，排名上升至第11名。

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目前丹麥好手拉森(Nicole Broch Larsen)，2輪都是以66桿，總桿數132桿，低於標準桿12桿，暫居第1，但也只領先目前世界排名第一的韓國女將高真榮1桿；而衛冕冠軍的韓德森(Brooke Henderson)，則是以總桿數135桿的成績暫居第3。

另外以12歲的年紀就參加比賽的劉萱，這次成績並非首要目標，在首輪她就打了81桿，到了第2輪則打了82桿，在第2輪一共吞了8次柏忌，第二洞還吞下雙柏忌，最終遭到淘汰。但對於劉萱而言，能夠這麼年輕就參加LPGA，代表資質相當良好，也是吸取經驗的大好機會。

▲LPGA加拿大公開賽,劉萱。（圖／達志影像／美聯社）

▲年僅12歲的劉萱遭到淘汰 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： LPGA徐薇淩劉萱
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