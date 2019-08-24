中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將





▲總教練伯納。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟3洋投在一軍表現穩定，儘管二軍有另一洋投布瑞特待命，教練團暫無更換洋投的打算。兄弟總教練伯納24日表示：「不，我們不換洋將，我們有3個在聯盟水準之上的洋投，相信他們能夠帶領球隊殺進季後賽。」

兄弟一軍陣中有3名洋投萊福力、紐維拉以及赫猛，萊福力壓制力比往年來得更好，先發21場累積129局，防禦率3.56，紐維拉6月上一軍，狀況漸入佳境，先發11場累積70.2局，防禦率3.69。

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赫猛7月中旬加入，7場出賽有4場優質先發，昨天對戰桃猿5.2局失3分無關勝敗，防禦率3.00。

伯納對萊福力、紐維拉的表現相當滿意，至於近期加入的赫猛，他說：「赫猛只有一場表現比較不理想，其他場還是有投出優質內容，在這種情況下，我們也不會有更換的打算。」

布瑞特日前在二軍先發對戰桃猿，以76球投完6局，被敲5安，送出1次保送、4次三振，拿下勝投。

面對831洋將大限將至，伯納對現有3洋投有信心，傾向不更換，「二軍有不錯的洋投，不一定代表就有更換的必要；一軍目前沒問題，當然不會換，我們有很棒的洋投，他們一定有能力帶領球隊打進季後賽。」