不斷更新／伍鐸首局爆4分　3局結束統一4：0富邦

▲潘武雄1下打回球隊的第1分。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將24日下午5點05分在天母棒球場交手統一7-ELEVEn獅隊，富邦洋投伍鐸面臨最終期末考，統一潘威倫第10度挑戰生涯第141勝，富邦近期對戰統一3連勝，同時在天母球場2連勝。潘威倫首局上演三上三下。1下統一靠著2個四死球外加5支安打攻下4分。3局結束，統一4：0富邦。

1局上，富邦進攻，張正偉游擊滾地遭林祖傑美技刺殺，楊晉豪遭到三振，胡金龍投手正面滾地遭刺殺。

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1局下，統一進攻，林靖凱遭到觸身球保送，蘇智傑打穿一壘防線一壘安打、跑者上三壘，蘇智傑成功盜上二壘，潘武雄右外野一壘安打帶有1分打點、二壘跑者上三壘，陳鏞基一壘反彈球內野安打帶有1分打點、一壘跑者上二壘，鄧志偉右外野二壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，林安可選到保送，江亮緯遭到三振，林祐樂游擊反彈球遭刺殺帶有1分打點，林祖傑投手正面反彈球遭刺殺。

2局上，富邦進攻，林益全投手正面反彈球遭刺殺，范國宸游擊滾地遭刺殺，林哲瑄右外野界外飛球遭接殺。

2局下，統一進攻，林靖凱游擊滾地遭刺殺，蘇智傑遭到三振，潘武雄三壘滾地遭刺殺。

3局上，富邦進攻，高孝儀二壘滾地遭刺殺，戴培峰左外野一壘安打，李宗賢打穿中間防線一壘安打，張正偉游擊反彈球遭策動雙殺。

3局下，統一進攻，陳鏞基中外野一壘安打，鄧志偉游擊滾地遭刺殺、跑者上二壘，林安可遭到三振，江亮緯游擊滾地遭刺殺。

伍鐸本季20場出賽，17場先發，戰績2勝11敗，109.1局被擊出139支安打，包括22支全壘打，72次三振，21次四死球，防禦率5.19，WHIP值1.37，今年碰過統一8場，取得1勝4敗，對戰防禦率3.46，對戰被打擊率0.273，曾被潘武雄、蘇智傑、陳鏞基敲過全壘打。

潘威倫本季18場先發，戰績5勝6敗，99局被擊出119安，包括10支全壘打，41次三振，15次四死球，防禦率4.00，WHIP值1.33，本季遭遇富邦6場，拿到2勝3敗，對戰防禦率2.80，對戰被打擊率0.299，曾被林益全、胡金龍敲過全壘打。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手楊晉豪、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手范國宸、六棒左外野手林哲瑄、七棒中外野手高孝儀、八棒捕手戴培峰、九棒游擊手李宗賢。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒左外野手蘇智傑、三棒指定打擊潘武雄、四棒三壘手陳鏞基、五棒一壘手鄧志偉、六棒右外野手林安可、七棒中外野手江亮緯、八棒捕手林祐樂、九棒游擊手林祖傑。