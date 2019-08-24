全球攀岩日THE NORTH FACE亞太57場館開放　攀岩界桂綸鎂體驗

▲「攀岩界桂綸鎂」李虹瑩體驗體驗AR攀岩。（圖／北面提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

全球戶外運動品牌The North Face選在24日世界攀岩日，聚集全亞太區57個攀岩場館，同步舉辦免費攀岩活動，再度邀請有著「攀岩界桂綸鎂」之稱的美女國手李虹瑩與全球十萬人共襄盛舉，在這天一起爬上頂端，攻上巔峰。

被列為全球最具潛力的攀岩選手The North Face 攀岩運動員Ashima Shiraishi表示，「 2020年東京奧運攀岩將首次被列為奧運會項目。我很高興看到這項運動正吸引越來越多的人，也希望通過The North Face的活動，降低攀岩項目的參與門檻，讓更多人有機會一試身手。」

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▼李虹瑩示範高難度特殊攀登。

另外，素有「攀岩界桂綸鎂」之名的國手李虹瑩，擁有15年的攀岩經歷，在所有大大小小的比賽中屢創佳績，2018年的亞運更成為唯一一位代表台灣出戰的攀登選手，2019年繼續參加攀岩世界錦標賽、奧運資格賽等等，努力的拚世界排名，為的就是2020能夠前進東京奧運。

李虹瑩說，「目前在台灣，大概只剩我一個人認真的在當攀岩選手，相較日本則是從基礎扎根，所以我當然會希望有更多人來接觸這項運動，讓大家認識攀岩。」秉持著這樣的心願，李虹瑩在世界攀岩日這天特別在台灣率先示範並帶爬，用著她高超的技巧帶領著台灣加入世界的腳步。

▼民眾體驗速度攀岩。

根據統計，從事攀岩運動的平均年齡層下降，越來越多都市年輕愛好者加入其中，他們的背景也更加多元。順應潮流趨勢，The North Face特別引進AR技術結合攀岩，更是全亞太區獨家突破新體驗，運用AR投射影像技術投射在攀岩牆上，攀岩者必須在攀岩牆上快速爬往圖案處，並伸長手或腳拍打圖案得分，考驗挑戰者的肌耐力和協調性，需在牆上移動才能得高分。

李虹瑩也特別下場體驗了AR攀岩科技，就連已經攀岩了15年的她，也直誇說科技結合攀岩真的是非常有趣又好玩的體驗。

2019年度的世界攀岩日，全台三地，台北永和運動中心攀岩場、台中Dapro岩館、高雄攀岩小館，北、中、南共有近300人一同參與。年齡從最小的3歲到最長的54歲，可見攀岩真是一項不論老少都熱愛的運動。

The North Face表示，經過努力的推廣，如今可看到現場這麼多熱情的民眾願意嘗試、甚至喜歡上攀岩運動，對整個攀岩文化的蓬勃發展和多樣性感到欣喜，也鼓勵大家共同攜手探索未知的高度、領略攀岩魅力，合作向前度過難關，不斷挑戰自我攀上顛峰。