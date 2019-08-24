蔣淯安西進NBL首季奪冠　安徽文一「夢之隊」全勝封王

▲蔣淯安(前排中)隨安徽文一奪下NBL年度總冠軍。（圖／取自NBL官網）

記者杜奕君／綜合報導

SBL第16季打出「生涯年」表現，並風光奪下個人首座年度MVP殊榮，台啤主力控衛蔣淯安在球季結束後轉戰大陸NBL聯賽，加盟安徽文一的首個賽季也迎來大豐收，在對上廣西威壯的冠軍決賽，以4勝0敗強勢橫掃對手封王，蔣淯安也在加盟NBL首季，就順利奪下冠軍殊榮。

被大陸媒體盛讚為「夢之隊」陣容，安徽文一本季在NBL聯賽也確實打出勢如破竹的一季，23日冠軍系列第4戰，在已經取得3勝0敗的絕對優勢情況下，安徽最終以112比87大勝，隊史繼2016年後，再次拿下NBL冠軍。

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此戰安徽文一全隊12人都有得分紀錄，蔣淯安上場15分54秒，貢獻7分、2抄截，也成為台灣籃壇史上首位同一年分別拿下SBL年度MVP及NBL聯賽冠軍好手。

事實上，安徽文一本季在NBL就有「夢之隊」美名，陣中不僅網羅德勒黑在內7名曾有CBA資歷好手，另外兩名洋將同樣也是CBA等級，再加上蔣淯安西進助陣，搭配陣中原有本土好手，季前就被視為奪冠熱門球隊。

即便開季前11戰一度輸掉4場，但季末強勢拉出13連勝，季後賽更是勢如破竹，順利奪下隊史NBL第2冠。甚至有大陸媒體預言，若未來CBA確定「擴軍」，安徽文一相當有機會能成為聯賽新成員之一。

蔣淯安本季在NBL聯賽平均上場不到20分鐘情況下，繳出6.3分、1.9籃板、2.2助攻、1.2抄截，整體三分球命中率來到35%。

▲蔣淯安是SBL目前的本土看板球星之一。（圖／資料照）