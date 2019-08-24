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大都會狂飆平紀錄26K　還是在14局敗給勇士大軍

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▲▼大都會迪葛隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪葛隆貢獻13次三振。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

大都會24日主場迎戰勇士，大都會在賽揚強投迪葛隆（Jacob deGrom），7局狂飆13K的強勢帶領下，全場送給勇士平大聯盟紀錄的26次三振，不過兩隊一路廝殺到14局，反倒是勇士靠著新援漢彌爾頓（Billy Hamilton）敲出帶有致勝分的安打，以2比1擊敗大都會。

大都會在這場14局大戰中，總共出動了7名投手，迪葛隆先發7局，僅被敲4支安打失1分責失，狂飆13次三振，在1比1的情況下退場，接下來6名投手聯手丟出13次三振，其中最後一任投手米利亞（Jeurys Familia）投1局全用三振解決對手，不過他也被敲2支安打、2次保送失掉1分，苦吞敗投。

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▲▼漢米爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲漢米爾頓14局敲出致勝安打。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》報導，大都會是大聯盟歷史上第5支單場送出26次三振的球隊。根據統計，勇士是繼2004年釀酒人後再有吞26次三振還贏下比賽的球隊。釀酒人在2004年一場與天使鏖戰17局的比賽中，苦吞26K，但最終以1比0擊敗對手。

差點吞下單場最多次三振的勇士，陣中「貢獻」最多的是，第四棒唐納森（Josh Donaldson）全場6支0，吞下4次三振，另外佛里曼（Freddie Freeman）、黑查瓦瑞拉（Adeiny Hechavarria）、奧帝加（Rafael Ortega）也都各被三振3次，有著「猛K賞」的表現。

▲▼大都會迪葛隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪葛隆成為20世紀來首位，單季兩度單場飆13K又開轟的投手。（圖／達志影像／美聯社）

大都會此役最悲情的非先發投手迪葛隆莫屬，先不論繳出7局失1分飆13K的優質先發，連球隊在14局中只攻下的唯一1分，也是靠他在6下轟出的陽春砲拿到。迪葛隆今年4月4日交手馬林魚，也上演單場14K外加開轟的表現，這也讓他成為繼20世紀來第一位，單季兩度單場飆13K又開轟的投手。

迪葛隆去年僅僅拿下10勝但還是獲選國聯賽揚獎，主因是他以1.70成為國聯防禦率王，再加上當他先發時隊友火力實在不捧場。這場比賽己經是他生涯第18場，投超過7局僅失1分甚至無失分的好投卻沒能拿下勝投。

關鍵字： 大聯盟大都會勇士迪葛隆Jacob deGrom
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