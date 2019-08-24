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不斷更新／林承飛安打攻下分數　2局象5：1猿

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▲▼中信兄弟,廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

中信兄弟24日在洲際主場迎戰桃猿，1下張志豪、蘇緯達上演背靠開轟，加上高宇杰敲安，單局進帳5分。2上林承飛安打打回1分。

1局上桃猿進攻，陳晨威中外野飛球遭接殺，林立遭到三振，藍寅倫遭到三振。

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1局下中信進攻，吳東融三壘滾地遭刺殺，王威晨左外野飛球遭接殺，詹子賢選到四壞保送，林智勝選到四壞保送，張志豪中外野三分砲，蘇緯達右外野陽春砲，岳東華右外野一壘安打，高宇杰中外野二壘安打、帶1分打點，王勝偉右外野飛球遭接殺。

2局上，林泓育中外野一壘安打，朱育賢二壘滾地遭策動雙殺，陽耀勳左外野二壘安打，林承飛中外野二壘安打、帶1分打點，梁家榮二壘滾地遭刺殺。

2局下，吳東融遭到三振，王威晨遭到三振，詹子賢中外野飛球遭接殺。

廖乙忠本季出賽7場，戰績2勝3敗、防禦率4.98，近一次對戰桃猿先發6局失2分，兩度交手都無關勝負，不過防禦率3.38是所有對戰最低，共投10.2局被擊出12支安打，包含林承飛1發全壘打，投出3保送、5三振。

▲▼Lamigo桃猿,翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

翁瑋均本季有13場出賽紀錄，拿下3勝4敗、防禦率5.14，本季對戰兄弟，翁瑋均4先發、1後援，戰績1勝2敗，防禦率3.52是所有對戰最低，23局投球僅被擊出21支安打，對戰被打擊率僅0.241。

中信先發名單，第一棒二壘手吳東融、第二棒三壘手王威晨、第三棒左外野手詹子賢、第四棒指定打擊林智勝、第五棒中外野手張志豪、第六棒一壘手蘇緯達、第七棒右外野手岳東華、第八棒捕手高宇杰、第九棒游擊手王勝偉。

桃猿先發名單，第一棒中外野手陳晨威、第二棒二壘手林立、第三棒左外野手藍寅倫、第四棒指定打擊林泓育、第五棒一壘手朱育賢、第六棒右外野手陽耀勳、第七棒游擊手林承飛、第八棒三壘手梁家榮、第九棒捕手許禹壕。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿
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