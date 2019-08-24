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世籃賽／美國熱身賽不敵澳洲　上次輸是2004年

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▲世籃賽,美國,澳洲,華克,米爾斯。（圖／CFP）

▲美國熱身賽不敵澳洲，63年來不敗紀錄遭終結。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

美國隊在2天前曾和澳洲進行一場熱身賽，美國以16分大勝，不過在今日雙方又再次進行交手，但這次美國隊卻以94比98輸球，而在這之前，美國已經在澳洲這塊「福地」拿下30勝0敗的戰績，但這次輸球，63年以來的不敗神話也就此終結。

本戰美國隊仍以考察為主，波波維奇(Gregg Popovich)再次更換了先發陣容，而在首節開局巴恩斯(Harrison Barnes)馬上3投3中攻下8分，率領美國隊打出11比5攻勢，不過澳洲也逐漸找回狀態，頻頻利用錯位猛攻美國禁區，光在第一節就在禁區拿下14分，反觀美國僅有在內線得到4分，但首節美國仍以3分領先。

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進入次節，澳洲立刻就把比數追平，隨後雙方戰況進入膠著，不斷互換領先，不過華克( Kemba Walker)卻跳出來，先是助攻隊友，又自己在外線飆分，帶領美國轟了10比4猛攻一舉反超，半場打完，美國仍以49比48領先1分。

易籃後，美國雖然一度領先達10分，但澳洲彷彿突然甦醒，柏加特(Andrew Bogut)在內線予取予求之外，米爾斯(Patty Mills)也在外圍狂射，很快就將比數反超，三節打完澳洲已經取得2分領先。進入決勝節，雙方戰況又進入膠著，不過米爾斯挺身而出，一個人獨攬7分，帶領澳洲打了10比2猛攻，建立起6分領先，儘管美國極力追分，但最終時間不夠，美國就以94比98輸球。

全場華克攻下22分、4籃板是全隊最佳，巴恩斯則有20分、6籃板進帳；澳洲方面米爾斯砍了30分、3助攻全場最高分，柏加特16分、9籃板、4助攻。

值得一提的是，美國在澳洲從1956年的奧運至今，63年沒在澳洲輸過球。今天比賽前，美國在澳洲已經取得30勝0敗的戰績，而今天這個不敗金身也被打破，同時這也是美國隊開放職業球員參賽以來，第2次輸掉熱身賽，上一次則是在2004年，當時美國在熱身賽中敗給義大利。

▲世籃賽,美國,澳洲,華克,米爾斯。（圖／CFP）

▲米爾斯。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽美國澳洲
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