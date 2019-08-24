CBA／周儀翔前進北京首鋼　球團盛讚3大要素與團隊契合

▲周儀翔新賽季將轉戰北京首鋼重新出發。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

周儀翔旅外投入大陸CBA職業籃球聯賽邁入第3季，而他也再度上演轉隊戲碼，將正式前進北京首鋼效力，北京也正式發出官方公告歡迎周儀翔的到來，並點出包括防守、三分球與永不放棄的鬥志，是他與北京首鋼最契合的3大要素。

過去兩季分別效力南京同曦、新疆廣匯，上季並隨著新疆打入CBA冠軍賽，可惜最終遭到廣東宏遠擊敗，無緣拿下個人CBA生涯首冠。

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面對即將到來的2019-20賽季，周儀翔也再度被租借成為北京男籃一員，連3季CBA生涯都將披上不同隊戰袍，新賽季將從北京再度出發。

北京首鋼發出官方公告中也提到，「不遺餘力的防守，果斷出手的三分球，永不言棄的鬥志，這是周儀翔的標籤，也是他與北京首鋼男籃精神契合的現實投寫。」

過去曾兩度奪下SBL聯賽年度MVP，周儀翔頂著「台灣LBJ」稱號西進CBA，雖然新人賽季表現不如預期，但上季轉戰新疆表現已經有所上升，這個夏天他在瓊斯盃也與劉錚、陳盈駿、胡瓏貿打出「CBA四少」氣勢，新賽季能否在北京繳出更上層樓表現，相信值得球迷拭目以待。

上季北京首鋼以第5種子進入季後賽，但卻遭深圳以強大內線優勢逆轉淘汰，北京在鋒線搖擺人位置上，目前有方碩、翟曉川兩名國手級球星壓陣，但周儀翔憑藉優異對抗性，仍有機會站穩一席之地。

▲周儀翔上季在新疆受重用比例已經提升。（圖／CFP資料照）