柳胖主場神話破功　洋基狂炸5發全壘打搶下系列戰首勝

▲柳賢振4.1局被轟3發全壘打失7分。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洋基、道奇分屬兩聯盟的龍頭24日在洛杉磯展開3連戰，首戰道奇推出本季有著主場神威的柳賢振掛帥先發，沒想到遭到洋基重砲狂轟濫炸，包括葛雷格里斯（Didi Gregorius）的滿貫砲在內，柳賢振被轟3發全壘打丟7分，終場洋基用5發全壘打以10比2拿下系列戰首勝。

柳賢振本季在主場大殺四方，賽前11次先發，拿下9勝0敗，合計77.2局僅有7分責失，不過今天面對洋基只投了4.1局，就丟了7分責失，單場就被轟出3發全壘打，本季前11場主場先發也只被轟過3分而已。

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▲葛雷格里斯滿貫砲給柳賢振重傷害。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

洋基打線在3局率先發難，「法官」喬志（Aaron Judge）、桑契斯（Gary Sanchez）各來一發陽春砲取得領先；5上洋基攻勢再起，開局雷瑪西烏（DJ LeMahieu）、喬志敲安上壘，接下來出現滾地球兩名跑者上二三壘，桑契斯遭到敬遠形成滿壘，葛雷格里斯上來瞄準第一球就轟出重傷害的右外野滿貫砲。

葛雷格里斯在9上再補上一發陽春砲，完成單場雙響，喬志、桑契斯、托瑞斯（Gleyber Torres）則各貢獻一轟，洋基在8月已經累積57轟，是本季大聯盟單隊單月最多轟的紀錄。

洋基在此役賽前吞下一波4連敗，期間也把聯盟龍頭寶座還給道奇，今天推出休了5天的左投派克斯頓（James Paxton）先發，他面對道奇大軍主投6.2局，被敲5支安打失掉2分，飆出11次三振，收下勝投，揮別開季不太穩的近況，拿下先發5連勝。

兩聯盟的龍頭在洛杉磯交手，也被視作世界大賽的前哨戰，首戰道奇球場擠進53775人的滿場球迷，自從道奇1958年從紐約布魯克林西遷後，這兩支豪門球隊曾經在世界大賽交手過11次，洋基從道奇手中拿下過8次世界大賽冠軍。

▼洋基單場5轟收下系列賽首勝。（圖／達志影像／美聯社）

