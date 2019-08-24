U18世界盃／海盜鄭宗哲披傳奇42號　排第3棒保護李灝宇

▲U18中華隊，鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊陣中游擊手鄭宗哲上個月加盟海盜隊，在中華隊將披上「42號」傳奇球星的背號，過去無國際賽經歷的他，這次熱身賽是生涯首度對美國隊，世界盃前對美國有重要的3件事，而且排第3棒的他要保護第4棒的李灝宇。

中華隊開放選背號，擺脫以往國內青棒賽只能排到20號的限制，鄭宗哲選擇「42號」，「42號」在大聯盟有特別的意義，為了紀念首位登上大聯盟的黑人球員羅賓森（Jackie Robinson Day），鄭宗哲說，「本來要選偶像林德（Francisco Lindor）的12號，結果被挑走了，就選42號，因為那是大聯盟球隊退休的背號。我有看過他的電影，很感人。」

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鄭宗哲成為中華隊陣中唯一旅美球員，在迎接小聯盟前，Ｕ18世界盃是讓他提前與美國球員交手的好機會，尤其中華隊戰前與美國隊還有4場熱身賽，他說，「第一件事是要提前適應高強度比賽，第二是觀察美國隊，第三是第一場打完 1場後，後面3場努力打得更好。」

鄭宗哲目前排第3棒，他與第2棒岳政華都是作戰能力好的球員，第4棒則是高一的李灝宇，鄭宗哲說，「希望壘上有人能把他們送回來，盡量不要把兩出局的狀況留給李灝宇，減輕他的壓力，他的打擊力量真的很好，超乎高中生的水準。」