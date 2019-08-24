U18世界盃／美國身材超「粗」　中華小將：根本成棒！

▲U18美國隊球員身材魁梧。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）



記者路皓惟／台中報導

U18世界盃棒球賽美國目標五連霸，這次陣容聚集全美高中大物，未來都可能是站上大聯盟的球星，而這批選手「漢草」超好，有4名球員身高破190公分，看得中華隊小將們都直呼：「太扯了！根本是成棒選手。」

美國重視運動科學訓練，除了專項運動的功能性訓練菜單外，飲食也特別注蛋白質的補充，每一位球員身材都特別「粗」，陣中最矮的球員身高180公分，最高高達196公分，對比中華隊球員，身材明顯大一號。

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美國隊24日起與中華隊進行4場熱身賽，今日現身台體大棒球場，粗壯的身材馬上引起台灣球員的注意，連素有「高中怪力男」之稱的強打李灝宇都直呼：「差太多了，這是成棒球員吧，根本不是打棒球的，是舉重選手！」

不過棒球比賽不是比身材，即使身材佔優，但中華隊小將一點也不怯戰，李灝宇說：「美國力量雖大，但一樣都是人，我們技術不會輸，台灣棒球更細膩。」岳政華則表示：「保持平常心就好了。」

本屆美國隊投打戰力均衡，投手球速都有一定的水準，中華隊教頭周宗志表示，「對野手來說是好事，在國內很少有機會遇到這樣的投手，這4場比賽可以讓打者適應對快速變化球的節奏，提前面強度高的投手。」