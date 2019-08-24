世籃賽／美國3隊長是假的目前還未任命　開打前確定1人

▲美國隊還未任命隊長。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

距離世籃賽開打僅剩一週，要尋求3連霸的美國目前也在做最後衝刺，先前根據《Bleacher Report》報導，美國隊任命了華克( Kemba Walker)、米歇爾(Donovan Mitchell)、史馬特(Marcus Smart)為隊長，不過這項消息卻遭到《紐約時報》名記者史丹(Marc Stein)打臉，他表示美國隊目前還未正式任命隊長。

先前根據《Bleacher Report》報導，華克與米歇爾都被任命為今年的美國隊長，將要扛起整支球隊，同時也是對於他們地位的認可。另外還有一人也被任命為美國隊長，那就是史馬特，身為防守悍將，「聰明哥」打球相當激情，非常擅長激勵球隊的士氣，是一支球隊不可或缺的角色。

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不過這項消息僅不過一天的時間就立刻遭到打臉，史丹就表示美國目前根本還沒有任命隊長，會有3隊長的消息，是因為誤會了波波維奇的說法，對此史丹表示，「波波維奇的意思是，需要倚靠這些球員成為球隊的主力，但並沒有任命任何一人為球隊的隊長。」

先前在與澳洲的熱身賽，美國以102比86收下勝利，其中華克就攻下23分，米歇爾也有13分進帳，他們自然被視為主力，但根據FIBA規定，美國隊必須在世籃賽前指定球隊隊長，現在距離開打只剩7天，屆時很快就能得知真正的美國隊長是誰，但可以確定的是，華克、米歇爾、史馬特應都是人選。

▲美國隊。（圖／CFP）