阿庫納達成單季30轟30盜　將挑戰A-Rod「最狂紀錄」

▲阿庫納完成單季30轟30盜。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

勇士年輕強打阿庫納（Ronald Acuna Jr.）在24日（台灣時間）對決大都會的比賽中，完成了本季第30次盜壘，這也讓他達成單季30轟30盜的里程碑。阿庫納以21歲的年紀達成單季30轟30盜，僅次「神鱒」楚特（Mike Trout）在20歲達成此紀錄，成為聯盟史上的第二年輕者。

阿庫納於8局上遭保送上壘，隨後成功盜上二壘，而這也是阿庫納本季的第30盜，通算已擊出36發全壘打，此次盜壘讓阿庫納晉升成單季30轟、30盜的成員。雖然阿庫納在此戰中完成生涯里程碑，但勇士卻贏的不輕鬆，最終和大都會戰到第14局，才靠著漢彌爾頓（Billy Hamilton）打回超前分贏球。

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▲A-Rod為最年輕達成單季40轟、40盜的紀錄者。（圖／達志影像／美聯社）

目前阿庫納已達成36轟、30盜，有望挑戰單季「40轟、40盜」俱樂部，目前大聯盟史上僅有5人完成此成就，分別為1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年 A-Rod、2006年索利安諾（Alfonso Soriano）。

若本季阿庫納真的完成單季40轟、40盜，那他也會打破由A-Rod在22歲所創下的紀錄，成為聯盟史上最年輕達成單季40轟、40盜紀錄者。