運動雲

>

阿庫納達成單季30轟30盜　將挑戰A-Rod「最狂紀錄」

ETtoday運動雲

▲勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）  

▲阿庫納完成單季30轟30盜。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

勇士年輕強打阿庫納（Ronald Acuna Jr.）在24日（台灣時間）對決大都會的比賽中，完成了本季第30次盜壘，這也讓他達成單季30轟30盜的里程碑。阿庫納以21歲的年紀達成單季30轟30盜，僅次「神鱒」楚特（Mike Trout）在20歲達成此紀錄，成為聯盟史上的第二年輕者。

阿庫納於8局上遭保送上壘，隨後成功盜上二壘，而這也是阿庫納本季的第30盜，通算已擊出36發全壘打，此次盜壘讓阿庫納晉升成單季30轟、30盜的成員。雖然阿庫納在此戰中完成生涯里程碑，但勇士卻贏的不輕鬆，最終和大都會戰到第14局，才靠著漢彌爾頓（Billy Hamilton）打回超前分贏球。

請繼續往下閱讀...

▲「A-rod」羅德里格茲(Alex Rodriguez)最後一次守三壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲A-Rod為最年輕達成單季40轟、40盜的紀錄者。（圖／達志影像／美聯社）

目前阿庫納已達成36轟、30盜，有望挑戰單季「40轟、40盜」俱樂部，目前大聯盟史上僅有5人完成此成就，分別為1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年 A-Rod、2006年索利安諾（Alfonso Soriano）。

若本季阿庫納真的完成單季40轟、40盜，那他也會打破由A-Rod在22歲所創下的紀錄，成為聯盟史上最年輕達成單季40轟、40盜紀錄者。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／史上第1位！鄭凱文10勝10中繼創大紀錄

中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／8月狂象　中信兄弟3連勝躍居下半季首位

魔獸將重返紫金軍團　簽1年260萬美元非保障合約

U15亞洲盃／兩岸大戰中華扣倒勝　23日戰韓國拚冠軍戰門票

中職／831洋將大限將至　兄弟不會為換而換

熱門新聞

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／史上第1位！鄭凱文10勝10中繼創大紀錄

中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2廖乙忠對決翁瑋均　中信、桃猿先發名單

3大都會平紀錄26K　還是不敵勇士

4美國熱身賽不敵澳洲63年記錄被破

5鄭宗哲披42號　第3棒保護李灝宇

熱門新聞

1拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

2人生首收打開轟　林智勝談300轟

3救統一獅　劉育辰點名一投一野新人

4鄭凱文10勝10中繼　史上第1位

5鄭凱文10勝10中繼　隊友說我愛你

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366