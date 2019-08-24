U18世界盃／匯集全美高中大物　對戰中華隊找出最佳隊形

▲U18美國隊來台灣與中華隊進行4場熱身賽。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）



記者路皓惟／台中報導

備戰U18世界盃棒球賽，美國隊來台與中華隊進行4場熱身賽，本次美國陣中匯集多位高中潛力大物，總教練萊格特（Jack Leggett）自評球隊投打戰力均衡，盼藉這次熱身賽找出最佳隊形。

大聯盟官網列出明年選秀前10大高中新秀當中，其中就有6名球員隨隊來台灣，包括排名第2的投手阿貝爾（Mick Abel）、第3名外野手韓崔克斯（Austin Hendrick）、第4名的左投沙威諾（Nate Savino）、第6名的外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、第7名的捕手索德斯東（Tyler Soderstrom）以及第9名的捕手羅莫（Drew Romo）。

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在U18世界盃開打前與中華隊進行熱身賽，藉此找出最佳隊形，萊格特表示，球隊投打實力均衡，防守也很好，目前球隊還在整合當中，透過多打多練，排出最好的陣型。

本次美國隊目標U18世界盃五連霸，連續兩年執掌U18美國隊的萊格特說：「參加世界盃的每一支球隊實力都很強，自己必須打出好比賽，做好該做的事，重要的還是先把自己給調整好。」

阿貝爾是本屆美國隊陣中最優秀的投手之一，擁有6呎5吋（195公分）、185磅（84公斤）的絕佳身材，球速大約在93至95英哩（約150至153公里）之間，最快可到97英哩（約156公里），萊格特非常看好他的未來，直言「不論他未來去讀大學還是打大聯盟，都會有很不錯的發展。」