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世羽賽／女單4強出爐　奧原希望交手依瑟儂、陳雨菲硬碰辛度

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▲▼ 世羽賽, 奧原希望 。（圖／CFP）

▲奧原希望 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，前世界球后戴資穎8強賽遭到度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）逆轉，無緣晉級4強。而4強組合也出爐，其中日本奧原希望如果能奪冠、大陸陳雨菲闖進決賽，都很可能爭奪世界第一位置。

▼辛度 。

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▲▼世羽賽,辛度 。（圖／CFP）

在戴資穎不敵辛度之後，第五度8強止步，下週世界排名很可能會有新的變動。而依瑟儂（Ratchanok INTANON ）直落二擊退新加坡女將楊佳敏、日本奧原希望直落二大陸何冰嬌、另一頭陳雨菲三局擊退丹麥米亞（Mia BLICHFELDT），至此女單4強出爐，除了戴資穎較為可惜外，其他4人無太大懸念晉級。

▼依瑟儂 。

▲▼ 世羽賽, 依瑟儂 。（圖／CFP）

4強賽依瑟儂要交手奧原希望，雙方交手過12次，奧原希望雖握有7勝，但是雙方對戰紀錄來看互有領先，因此勝負還很難說，另外，2017年世錦賽金牌的奧原希望本屆如果順利奪冠，很有機會超車登上世界第一。

另一頭陳雨菲要交手辛度，陳雨菲在8強賽打得艱辛，險遭丹麥黑馬米亞（Mia BLICHFELDT）翻盤。陳雨菲和辛度交手8次，辛度握有5勝，最近一次交手是在今年7月的印尼公開賽，辛度直落二勝出，如果陳雨菲本站能挺進決賽，也有機會問鼎球后。

▼陳雨菲 。

▲▼ 世羽賽, 陳雨菲 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽奧原希望依瑟儂陳雨菲辛度
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