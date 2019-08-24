中職／廖乙忠對決翁瑋均　運彩開盤看好桃猿

▲廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟23日擊敗Lamigo桃猿，取得4連勝，也將勝場拉開至1.5場，24日兩隊繼續交手，雙方皆派出本土投手先發，兄弟廖乙忠對決桃猿翁瑋均。台灣運彩開盤，看好桃猿。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出Lamigo桃猿讓1.5分，賠率2.30，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.40。

請繼續往下閱讀...

不讓分方面中信兄弟賠率1.75，Lamigo桃猿不讓分賠率1.75，大小總分開12.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

廖乙忠上半季末加入兄弟先發戰力，狀況漸入佳境，出賽7場包括3場優質先發，戰績2勝3敗，防禦率4.98，近一次對戰桃猿先發6局失2分，兩度交手都無關勝負，不過防禦率3.38是所有對戰最低，共投10.2局被擊出12支安打，包含林承飛1發全壘打，投出3保送、5三振。

翁瑋均開季成為桃猿輪值，前5場先發有4場繳優質內容，戰績3勝4敗，防禦率5.14，季中遇體能撞牆期，下二軍調整，相隔3周再度於一軍先發。

本季對戰兄弟，翁瑋均4先發、1後援，戰績1勝2敗，防禦率3.52是所有對戰最低，23局投球僅被擊出21支安打，對戰被打擊率僅0.241。