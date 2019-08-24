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U18世界盃／「二刀流」岳政華活化戰力　可登板吃局數

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▲中信兄弟簽下岳政華。（圖／中信兄弟提供）

▲「二刀流」岳政華。（圖／中信兄弟提供）

記者路皓惟／台中報導

今年加盟中信兄弟的選秀榜眼岳政華，在前往職棒報到之前，將先代表中華隊出征U18世界盃。「二刀流」的他對球隊來說相當好用，除了擔任二棒戰術執行角色外，還可以上場負擔局數，讓球隊調度有更大空間，活化了整支球隊。

中華隊與美國4場熱身賽，岳政華擔任先發中外野手、打第二棒，場上將扮演「戰術執行者」，他表示自己相當適應這樣的角色，從集訓開始就一直是打第二棒。而他近期的打擊狀況也調整到位，並給自己設下「每場都要至少敲一安」的目標。

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岳政華投打俱佳是「二刀流」球員，但高中因為傷勢關係導致球速下滑，多以外野手身份出戰。不過在集訓期間，他有特別針對投球進行調整，狀況恢復至8成左右，如果投球狀況沒問題，預計將會登板負擔局數。

去年入選U18亞青中華隊，今年再次進入U18世界盃代表隊，連續2年穿上國家隊戰袍，最大的改變是心態的不同，他說：「去年球隊裡有學長，但今年是最後一年要負責帶學弟，現在身為學長就是去鼓勵學弟，希望帶大家打出好成績。」

這次的熱身賽是岳政華首次碰上美國隊，他表示，「第一次對決有一點緊張，但還是要面對，保持平常心上場就對了。」本次U18分組有日本和美國兩大強敵，岳政華表示，美國力量很大、速度快，日本則是投手控球準、有球速，希望在高強度的比賽中能順利發揮出自己的能力，表現不要有太大落差。

▲新北U18，穀保岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

▲岳政華可投可打，球隊調度更靈活。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18世界盃中華隊岳政華
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