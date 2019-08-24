U18世界盃／首戰巴拿馬最關鍵　教頭：狀況好投手都上

▲U18中華隊林昱珉。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊在世界盃開打前，在台中與U18美國隊交手4場比賽，結束後才會公布20人名單，這四場比賽將盡量讓所有投手都有機會登板，適應比賽強度。

玉山盃青棒錦標賽後選出U18中華隊36人名單，接著展開7場對抗賽，選出24人名單陣容，然後再進行兩個月的集訓，包含到日本移地訓練，出發到韓國參加世界盃前，與美國隊進行4場比賽，讓投手適應比賽強度，首戰就由升高二的左投林昱珉先發，他面對美國隊，所有出局數都以三振拿下，被敲1安打，有1保送，無失分表現亮眼。

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中華隊首戰30日面對巴拿馬，是除了美國、日本之外的勁敵，也是預賽爭取前3名的關鍵戰役，因此首戰搶勝很重要，周宗志表示，「最重要的比賽排第一場有好有壞，有些球員第一場就會很有拼勁，提升士氣，有些球員慢熱型，第一場比較放不開，最重要還是要平常心應戰。」

中華隊陣中有10名投手，內野手林吳晉瑋及外野手岳政華都能兼任投手，中華隊總教練周宗志點名兩位右投陳柏毓、李晨薰、左投林昱珉及林子崴為主力投手。首戰對中華隊晉級資格很重要，周宗志說，「還沒有選定先發投手是誰，不排除把狀況最好的投手都排在第一場，全力搶勝。」