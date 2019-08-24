運動雲

>

世羽賽／男單爆冷2人創歷史進4強　桃田賢斗拚衛冕差兩勝

ETtoday運動雲

▲▼ 世羽賽, 桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲ 桃田賢斗 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，男單項目頻頻上演爆冷，包括男單一哥周天成。晉級4強的名單中，包括泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN）、印度帕拉內斯（SAI PRANEETH B. ）都寫下歷史成績。

▼ 帕拉內斯。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 世羽賽, 帕拉內斯 。（圖／CFP）

男單一哥周天成8強賽遭遇過去對戰4連勝的王高倫，雖然在第二局扳平戰局，但在決勝局後半段遭到王高倫猛攻，以總局數1比2落敗，離獎牌只差一勝相當可惜，再度8強止步。丹麥安東森（Anders ANTONSEN）更是以直落二擊敗奧運金牌的大陸諶龍，晉級四強。

帕拉內斯更是以直落二擊敗去年亞運金牌的喬納坦（Jonatan CHRISTIE），搶下4強門票，也成為印度男單36年來第一位晉級世錦賽4強的選手；另一方面擊敗周天成的王高倫，更是泰國男單史上第一位拿下獎牌（銅牌）的選手，加上爆冷擊敗諶龍的安東森，只有大會第一種子的桃田賢斗無懸念挺進4強。

▼ 王高倫。

▲▼ 世羽賽, 王高倫 。（圖／CFP）

桃田賢斗是去年世錦賽金牌，今年力拼衛冕而來，積分也以唯一破10萬分穩坐世界第一，本屆首輪打至8強賽全都是直落二，依序擊敗越南范高強、西班牙佩納爾弗（Luís Enrique PEÑALVER）、印度庫馬爾（PRANNOY H. S.），以及大馬新星李梓嘉，距離衛冕還差兩場勝利。

4強對戰組合為：桃田賢斗對上世界排名19的帕拉內斯，雙方交手5次桃田賢斗握有3勝，近期更是三連勝，最近一次交手在今年7月的日本公開賽，桃田賢斗直落二勝出；另一頭世界第9的安東森對上第15的王高倫，雙方從未交手過。

▼ 安東森。

▲▼ 世羽賽, 安東森 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽桃田賢斗王高倫安東森帕拉內斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／史上第1位！鄭凱文10勝10中繼創大紀錄

中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／8月狂象　中信兄弟3連勝躍居下半季首位

U15亞洲盃／兩岸大戰中華扣倒勝　23日戰韓國拚冠軍戰門票

魔獸將重返紫金軍團　簽1年260萬美元非保障合約

中職／831洋將大限將至　兄弟不會為換而換

熱門新聞

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／史上第1位！鄭凱文10勝10中繼創大紀錄

中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2阿庫納單季30轟30盜　將挑戰A-Rod「最狂紀錄」

3首戰巴拿馬關鍵　教頭：狀況好上

4U18世界盃台美交流戰找最佳隊形

5廖乙忠對決翁瑋均　運彩看好猿

熱門新聞

1拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

2人生首收打開轟　林智勝談300轟

3救統一獅　劉育辰點名一投一野新人

4鄭凱文10勝10中繼　史上第1位

5鄭凱文10勝10中繼　隊友說我愛你

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366