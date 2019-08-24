世羽賽／男單爆冷2人創歷史進4強　桃田賢斗拚衛冕差兩勝

▲ 桃田賢斗 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，男單項目頻頻上演爆冷，包括男單一哥周天成。晉級4強的名單中，包括泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN）、印度帕拉內斯（SAI PRANEETH B. ）都寫下歷史成績。

▼ 帕拉內斯。

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男單一哥周天成8強賽遭遇過去對戰4連勝的王高倫，雖然在第二局扳平戰局，但在決勝局後半段遭到王高倫猛攻，以總局數1比2落敗，離獎牌只差一勝相當可惜，再度8強止步。丹麥安東森（Anders ANTONSEN）更是以直落二擊敗奧運金牌的大陸諶龍，晉級四強。

帕拉內斯更是以直落二擊敗去年亞運金牌的喬納坦（Jonatan CHRISTIE），搶下4強門票，也成為印度男單36年來第一位晉級世錦賽4強的選手；另一方面擊敗周天成的王高倫，更是泰國男單史上第一位拿下獎牌（銅牌）的選手，加上爆冷擊敗諶龍的安東森，只有大會第一種子的桃田賢斗無懸念挺進4強。

▼ 王高倫。

桃田賢斗是去年世錦賽金牌，今年力拼衛冕而來，積分也以唯一破10萬分穩坐世界第一，本屆首輪打至8強賽全都是直落二，依序擊敗越南范高強、西班牙佩納爾弗（Luís Enrique PEÑALVER）、印度庫馬爾（PRANNOY H. S.），以及大馬新星李梓嘉，距離衛冕還差兩場勝利。

4強對戰組合為：桃田賢斗對上世界排名19的帕拉內斯，雙方交手5次桃田賢斗握有3勝，近期更是三連勝，最近一次交手在今年7月的日本公開賽，桃田賢斗直落二勝出；另一頭世界第9的安東森對上第15的王高倫，雙方從未交手過。

▼ 安東森。