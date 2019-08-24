ABL／夢想家新賽季持續啟用外教　本土戰力補強9月底定

▲夢想家新禁區守護神布巴羅。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

雖然在爭取「野獸」林志傑時不敵富邦勇士，但上季風光拿下ABL例行賽第1名的寶島夢想家，新賽季補強動作仍然持續進行，日前球團先是宣布兩名新洋將加盟消息後，接下來預料在本土戰力方面，也將有重量級補強。夢想家領隊「黑人」陳建州也透露，「新陣容預計9月初公布，仍將以外籍教練領軍執教。」

相較於富邦勇士日前風光宣告林志傑加盟，夢想家對於新賽季的補強則是持續「鴨子划水」進行，日前先後宣布羅素(Cullen Russo)、布巴羅(Domagoj Bubalo)兩名新洋將加盟後，預料新任總教練及最後一位洋將名單，也將於近日明朗化。

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夢想家領隊陳建州透露，「目前可以確定，新任總教練仍將以外籍教練為主，至於本土戰力補強部分，也請球迷拭目以待，預計9月初就會讓大家了解。」

▲夢想家新洋將羅素。（圖／資料照）

目前自由市場上，包括「大房東」曾文鼎，與富邦勇士約滿的兩大主力張宗憲、林書緯，目前都尚未底定動向，也都可能成為夢想家積極爭取對象，未來若有機會披上夢想家戰袍，對於球隊整體戰力仍將有大大提升。

接下來夢想家在9月確定球隊新賽季陣容後，9月24日將先參戰花蓮觀護盃，隨後在10月份也將出席馬來西亞國際邀請賽，為ABL東南亞職籃新賽季做最後準備。

▲與富邦勇士8月底約滿的張宗憲，可能成為夢想家網羅本土戰力。（圖／資料照）