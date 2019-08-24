運動雲

>

ABL／夢想家新賽季持續啟用外教　本土戰力補強9月底定

ETtoday運動雲

▲夢想家再補大外援多梅高・布巴羅(Domagoj Bubalo)。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家新禁區守護神布巴羅。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

雖然在爭取「野獸」林志傑時不敵富邦勇士，但上季風光拿下ABL例行賽第1名的寶島夢想家，新賽季補強動作仍然持續進行，日前球團先是宣布兩名新洋將加盟消息後，接下來預料在本土戰力方面，也將有重量級補強。夢想家領隊「黑人」陳建州也透露，「新陣容預計9月初公布，仍將以外籍教練領軍執教。」

相較於富邦勇士日前風光宣告林志傑加盟，夢想家對於新賽季的補強則是持續「鴨子划水」進行，日前先後宣布羅素(Cullen Russo)、布巴羅(Domagoj Bubalo)兩名新洋將加盟後，預料新任總教練及最後一位洋將名單，也將於近日明朗化。

請繼續往下閱讀...

夢想家領隊陳建州透露，「目前可以確定，新任總教練仍將以外籍教練為主，至於本土戰力補強部分，也請球迷拭目以待，預計9月初就會讓大家了解。」

▲夢想家新外援，羅素（Cullen Russo）。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家新洋將羅素。（圖／資料照）

目前自由市場上，包括「大房東」曾文鼎，與富邦勇士約滿的兩大主力張宗憲、林書緯，目前都尚未底定動向，也都可能成為夢想家積極爭取對象，未來若有機會披上夢想家戰袍，對於球隊整體戰力仍將有大大提升。

接下來夢想家在9月確定球隊新賽季陣容後，9月24日將先參戰花蓮觀護盃，隨後在10月份也將出席馬來西亞國際邀請賽，為ABL東南亞職籃新賽季做最後準備。

▲亞冠盃富邦勇士，劉韋辰、張宗憲、蔡文誠、路易斯、林秉聖。（圖／取自FIBA亞冠盃粉專）

▲與富邦勇士8月底約滿的張宗憲，可能成為夢想家網羅本土戰力。（圖／資料照）

關鍵字： 夢想家ABL籃球SBL陳建州觀護盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／18人報名新人選秀　李漢昇、林秉聖確定不參加

SBL／UBA外籍生當內援無共識　擔憂壓縮本土空間是主因

SBL／新賽季5大決議出爐　洋將聯合選秀確定10月辦

SBL／生涯最強助攻王引退　蘇翊傑巔峰榮耀全獻達欣

SBL／2月就決定退休　蘇翊傑：15年球員生涯倦了

世籃賽／效力美國隊大不易　綠衫軍坦圖：必須做出犧牲

SBL／新賽季有望「洋將集體選秀」　籃協爭取10月試辦

選秀探花巴瑞特　喊話叫陣對決哈登、字母哥

SBL／UBA外籍生開放成內援？　球團會議21日討論解禁

SBL／國體大王柏智投入選秀　桑茂森：對抗性最大優勢

熱門新聞

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／史上第1位！鄭凱文10勝10中繼創大紀錄

中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2奧原希望交手依瑟儂、陳雨菲硬碰辛度

3阿庫納單季30轟30盜　將挑戰A-Rod「最狂紀錄」

4首戰巴拿馬關鍵　教頭：狀況好上

5U18世界盃台美交流戰找最佳隊形

熱門新聞

1拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

2人生首收打開轟　林智勝談300轟

3救統一獅　劉育辰點名一投一野新人

4鄭凱文10勝10中繼　史上第1位

5鄭凱文10勝10中繼　隊友說我愛你

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366