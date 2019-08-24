世羽賽／戴資穎8強魔咒仍待破　下周世界排名可能跌落第4

▲ 戴資穎世羽賽8強止步後PO文感謝大家 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，前世界球后戴資穎8強賽遭到印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）逆轉，無緣晉級4強，沒辦法打破8強魔咒，下周世界排名更可能跌到第4位。

本屆大會第二種子戴資穎，過去四度（2013、2014、2015、2018年）晉級8強，但最佳成績也是8強，次輪直落二輕取印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）、16強賽擊敗南韓金佳恩，但在對上辛度，先拿下一局後，第二局化解對手三個局點，但沒能直落二拿下，第三局在領先沒能守住，遭到對手反超落敗。

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▼ 陳雨菲 。（圖／CFP）

戴資穎本屆很可惜還是沒有能打破8強魔咒，五度在世錦賽8強止步，更威脅到目前世界第2的位置，因為原本戴資穎只要晉級4強，積分就可以超過現任球后日本山口茜，加上世界第3的陳雨菲要闖進決賽、第4的奧原希望要奪冠才能竄升球后，因此戴資穎若能一舉奪冠更確定重返球后寶座。

但如今戴資穎無緣4強，下周世界排名積分92625分，無法超越山口茜93930分，加上日本奧原希望直落二大陸何冰嬌、陳雨菲三局擊退丹麥米亞（Mia BLICHFELDT），兩人都晉級4強之後，陳雨菲積分來到92765分超過戴資穎。

再加上如果2017年世錦賽金牌的奧原希望本屆奪金，積分來到94136分，也會超過戴資穎，因此戴資穎下周排名很可能跌落到第4位。

▼ 奧原希望。（圖／CFP）